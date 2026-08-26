Para Monguillot, "no alcanza con ordenar las cuentas del Estado si se desordenan las cuentas de las familias"

Durante su intervención en la Cámara de Diputados de la Nación mediante una cuestión de privilegio, el legislador nacional Fernando Monguillot (bloque Elijo Catamarca) cuestionó con dureza las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional al Presupuesto 2026, al señalar que las partidas y las obras públicas fueron alteradas de forma indiscriminada tras su paso por el Parlamento.

Durante su exposición, el diputado centró sus críticas en las consecuencias directas que estas medidas generan en el interior del país, particularmente en Catamarca, y exigió un debate profundo sobre el equilibrio fiscal, al que calificó de "necesario", pero advirtió que "debe ser territorial, federal y social".

Modificaciones presupuestarias y recortes en obra pública

Monguillot cuestionó el argumento oficial de que las obras en ejecución se corresponden con lo estipulado en la ley de gastos. "Nos señalan y nos aseguran que las obras que se ejecutan son las que están en el Presupuesto, pero no es el que votó este Congreso, sino que el Ejecutivo lo reescribió luego en forma indiscriminada", aseveró.

En la misma línea, denunció que fue el Ejecutivo nacional el que "suprimió y podó obras en todas las provincias", advirtiendo que resulta llamativo que primero se modifique el Presupuesto y luego se lo invoque para justificar las obras que no se ejecutan.

Como ejemplo de esta situación, el legislador se refirió al estado crítico de las rutas nacionales en Catamarca. Destacó que el gobierno provincial debió intervenir con recursos propios para reparar tramos en condiciones deplorables: "No podemos naturalizar que una responsabilidad nacional siga siendo respondida por recursos provinciales. El impuesto a los combustibles líquidos se sigue percibiendo y no se aplica donde se tiene que aplicar".

Energía y tarifas: "El costo cambia de ventanilla"

El diputado también abordó la problemática energética y el impacto tarifario en el norte del país. En este sentido, reconoció el valor de abrir una discusión federal sobre zonas cálidas para lograr tarifas diferenciadas, pero advirtió sobre la urgencia del contexto actual.

"Hasta que eso se materialice, las facturas siguen llegando y el gobierno provincial sale a invertir 6.000 millones de pesos para morigerar el alto costo que tiene la energía", explicó.

Con dureza, remarcó que bajo este esquema "el costo no desaparece, sino que simplemente cambia de ventanilla".

El endeudamiento familiar como crisis social

Hacia el cierre de su intervención, Monguillot dedicó un apartado central a la situación financiera de los hogares catamarqueños y al endeudamiento derivado de la crisis económica.

"Cada vez más familias catamarqueñas tienen que salir a pedir prestado, utilizando una, dos y hasta tres tarjetas de crédito. No lo hacen para hacer inversiones productivas, sino para cargar algo en el changuito cuando van al súper, para pagar la luz o para comprar un remedio, simplemente para llegar a fin de mes. Eso ya no es un problema entre privados, es un problema social que necesita una respuesta pública", sostuvo.

Finalmente, instó al cuerpo legislativo a debatir los proyectos presentados en la materia y concluyó con una fuerte advertencia sobre el rumbo económico: "No alcanza con ordenar las cuentas del Estado si para hacerlo terminamos desordenando las cuentas de las familias".