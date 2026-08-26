Milei celebró la media sanción para reformar la Carta Orgánica del BCRA

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró en redes sociales la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, recibió 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado.

La propuesta tiene como objetivo garantizar la independencia del Banco Central respecto del gobierno de turno y prohibir la financiación del Tesoro Nacional con emisión monetaria. Para el oficialismo, la aprobación en Diputados representa una victoria legislativa y una señal positiva para los mercados que, según sostienen los libertarios, permitirá contribuir a la baja del riesgo país.

Poco después de conocerse el resultado de la votación en el Congreso, Milei utilizó sus redes sociales para manifestar públicamente su respaldo y agradecimiento a los legisladores que acompañaron el proyecto.

El mensaje de Milei tras la votación

El mandatario nacional calificó la media sanción como un avance central en su objetivo de combatir la inflación y puso el foco en la próxima instancia legislativa que deberá atravesar la iniciativa.

"Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!", escribió Javier Milei en sus redes sociales.

El mensaje presidencial se produjo inmediatamente después de la aprobación de la iniciativa y sintetizó la posición del oficialismo frente a una reforma que busca establecer nuevas reglas para el funcionamiento de la entidad monetaria.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto será ahora girado al Senado, donde el Gobierno deberá reunir los apoyos necesarios para conseguir la sanción definitiva.

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026

Los números de la media sanción

La votación se produjo pasadas las 18, cuando el tablero del recinto reflejó el resultado final del debate parlamentario. Los números de la votación fueron los siguientes:

144 votos positivos .

. 102 votos negativos .

. 9 abstenciones.

La Libertad Avanza consiguió el respaldo de distintos sectores para alcanzar la mayoría necesaria. Entre los espacios que acompañaron la iniciativa estuvieron:

PRO .

. UCR .

. MID .

. Parte de Provincias Unidas .

. Argentina Federal .

. Independencia .

. Producción y Trabajo .

. Por Santa Cruz.

El acompañamiento de estos bloques y espacios permitió al oficialismo avanzar con uno de los proyectos centrales vinculados con la política monetaria y el funcionamiento del Banco Central.

El festejo de Luis Petri

Otro de los dirigentes oficialistas que se expresó públicamente tras la aprobación fue el diputado libertario Luis Petri, quien también utilizó las redes sociales para celebrar el resultado de la votación.

En su mensaje, Petri hizo referencia a la historia del déficit fiscal y al rol que, según su planteo, tuvo el Banco Central desde 1935 en su financiamiento. "Tuvimos 113 años de déficit fiscal y el gran financista, desde 1935, siempre fue el mismo, el Banco Central, que en lugar de custodiar el valor de la moneda y cuidarle el bolsillo a los argentinos, fue el cajero automático de los Gobiernos populistas. 13 ceros perdió la moneda!", remarcó.

La declaración del legislador se sumó a los festejos del oficialismo luego de la media sanción y reforzó la argumentación de los sectores que respaldaron la modificación de la Carta Orgánica.