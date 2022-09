Comprobaron que hubo otros intentos de asesinar a Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte intentaron atacar a Cristina Kirchner el sábado 27 de agosto, cuatro días antes del intento de magnicidio y el día en que la Vicepresidenta habló a la militancia tras la represión de la Policía de la Ciudad por la colocación de vallas en las inmediaciones de su domicilio en Recoleta. Así se desprende luego de que los funcionarios judiciales lograran acceder a la información en los teléfonos celulares de ambos detenidos en la causa como principales sospechosos de ser los autores intelectuales y materiales del atentado contra la vicepresidenta.

Según esta información, Sabag Montiel y su pareja junto al grupo que terminó denominándose como la "Banda de los copitos, en referencia a los amigos que vendían copos de azúcar en la vía pública, ya habían intentado asesinar a la Vicepresidenta en las inmediaciones del departamento de Juncal y Uruguay.

Ahora los investigadores en la causa buscan profundizar acerca de las participaciones y distintos roles en la planificación del atentado. Además, agregaron, hubo un importante trabajo en la reconstrucción del accionar del grupo durante los días previos al atentado, con un análisis pormenorizado de imágenes, comunicaciones y georeferenciación, para intentar establecer circuitos, recorridos y posibles presencias reiteradas de terceros entorno al domicilio de Recoleta.

La conclusión más fuerte de las últimas pericias es que el 27 de agosto, cuando el perímetro del departamento de CFK amaneció vallado, la “Banda de los copitos” tenía planeado disparar contra la ex presidenta.

De este modo, según las pericias, el sábado 27 de septiembre, Sabag Montiel le envió el siguiente mensaje a Brenda Uliarte: "No, ya se metió adentro (hablando de Cristina Kirchner) y el escenario lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a Toyota Etios y se fue. Ella está arriba arriba y no creo que salga, así que ya fue. Voy para allá, quedate ahí, no traigas nada".

Previo al día de las vallas, el tirador envió otro mensaje: "No, no es que se de cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N y hay poca gente y se está yendo. El momento es ése, ahora ya es tarde. Son las 12 y ella salió a esa hora".

Para los investigadores, la comunicación entre Uliarte y Sabag Montiel pone en evidencia la planificación y el trabajo de inteligencia que llevaron adelante ambos imputados, antes del intento de magnicidio sucedido el 1 de septiembre a las 21.