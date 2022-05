Con algunos incidentes se pudo lograr el recambio de los trabajadores mineros

En el corte anti minero que mantienen un grupo de vecinos autoconvocados desde hace semanas en inmediaciones al emprendimiento MARA (Minera Agua Rica - Bajo Alumbrera) en el departamento Andalgalá, se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes y la policía, al momento de dejar circular a los colectivos que traslada a los trabajadores mineros y que finalmente lograron realizar el recambio laboral.

Los anti mineros mantienen un corte en la zona impidiendo el normal tránsito y operación de la minera, por lo que, ante cada cambio de turno y el momento del retorno de los trabajadores a sus hogares, la policía debe acudir al lugar a garantizar, mediante negociaciones, que no haya incidentes entre mineros y piqueteros, y que se permita que más de 100 empleados de la minera retornen a sus hogares y otros 100 puedan asistir a sus trabajos.

En la jornada de este jueves, los antimineros permitieron que se realice el cambio de turno de personal, pero cuando un camión con combustible comenzó a superar el bloqueo, los piqueteros comenzaron a lanzar piedras contra el camión, el camionero y la policía que garantizaba la paz en el lugar, ya que los trabadores mineros podían reaccionar contra los que bloquean el regreso a sus hogares.

Por tanto, el camión y los efectivos policiales recibieron una lluvia de piedras que lesionó al camionero, destrozó el camión e impacto sobre los efectivos, afortunadamente sin consecuencias físicas para ellos. Sin embargo, la policía no reaccionó contra los anti mineros, a fin de evitar que se agudice el conflicto.

Cabe destacar que el combustible es un insumo vital para cualquier campamento minero, ya que sin él, los trabajadores no contarían con energía, calefacción ni movilidad en camionetas y ambulancias en caso de emergencia.

Desde hace varias semanas, los antimineros mantienen el corte y un acampe en inmediaciones al distrito Choya, en el departamento Andalgalá, dónde el proyecto MARA realiza tareas de exploración.

Por su parte, desde la Asamblea El Algarrobo emitieron un comunicado denunciando represión policial y aseguran que tienen permiso de la dueña de los terrenos para realiza el acampe en cercanías a una de las huellas mineras de MARA y exigen el cese de la actividad minera asegurando que las tareas de exploración que realizan la empresa produce alteraciones en la cuenta del río Choya, que abastece de agua a la comunidad.

“La policía de Catamarca, una vez más, custodiando a la empresa megaminera MARA AGUA RICA, habría golpeado y disparado contra vecinxs de Choya, que sostienen un acampe con permiso de la dueña de dichos terrenos, en uno de los accesos a MARA AGUA RICA desde el 5 de abril, con el fin de que la policía pueda asegurar el paso de combustible y camionetas. También recibimos información que habría detenidos que estarían siendo trasladados a Santa María.

Desde horas de la mañana la policía está cortando el paso sobre el km 19 en la cuesta de Minas Capillitas RP 47 primero para asegurar via libre a la represion y en este momento para impedir que lxs vecinxs puedan subir a Minas Capillitas y asistir a quienes pudieran estar heridos y conocer el paradero de todxs. Hacemos responsables al Gobierno Provincial y a la empresa MARA por la violencia ejercida una y otra vez sobre nuestro pueblo que no claudica en la defensa de sus cerros y su agua. Pedimos que bajan las maquinarias del cerro, no tiene licencia social”, versa el escrito de los ambientalistas.