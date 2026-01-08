Con la crisis de Venezuela como eje central, Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este jueves por la mañana en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro que amplió la agenda de cooperación política entre Argentina y referentes conservadores europeos, con especial atención al conflicto en Venezuela.

El encuentro, realizado en el despacho presidencial del primer piso del Palacio de Gobierno, fue confirmado por fuentes oficiales y reunió al mandatario argentino con la dirigente española, quien se encuentra de visita en el país tras pasar unos días de descanso en Punta del Este, Uruguay. Al encuentro también asistió el canciller argentino, Pablo Quirno, según consignaron distintos medios locales.

La visita de Díaz Ayuso se da en un contexto internacional marcado por la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro, un tema que, según trascendió, fue uno de los aspectos centrales abordados durante la reunión. Aunque no se dieron a conocer detalles precisos de la conversación, fuentes oficiales y portales periodísticos coinciden en que la crisis venezolana y la situación geopolítica regional ocuparon un lugar destacado en el temario.

Este encuentro representa la primera reunión bilateral entre Milei y Díaz Ayuso en territorio argentino, tras al menos dos encuentros previos realizados en Madrid, en 2024 y 2025. El primer acercamiento ocurrió en junio de 2024, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid condecoró a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento que generó repercusiones en España por las tensiones políticas con el gobierno central. Un año después, ambos volvieron a reunirse en la capital española en el marco del Madrid Economic Forum.

Según trascendidos de la Casa Rosada, la sintonía entre ambos dirigentes no se limita a la agenda regional, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de Milei de consolidar vínculos con líderes conservadores a nivel global. La relación con Díaz Ayuso, una figura destacada en la derecha española, ha sido destacada por analistas políticos como un ejemplo de alineamiento ideológico, especialmente frente a gobiernos socialistas y progresistas, como el que encabeza en España Pedro Sánchez.

La visita de Díaz Ayuso también pone de relieve las diferencias entre las posturas políticas que representan ambos gobiernos europeos frente a la crisis en Venezuela. La dirigente española ha sido una crítica abierta del régimen chavista durante años, definiendo públicamente a Nicolás Maduro como un "dictador que secuestró las urnas y a su pueblo", y responsabilizándolo por violaciones de derechos humanos y un éxodo masivo de venezolanos. Sus declaraciones previas a la intervención estadounidense reflejan una postura de rechazo frontal al chavismo y una defensa de la transición democrática en Venezuela.

Milei, por su parte, ha respaldado públicamente las acciones de Estados Unidos en el país caribeño y ha enfatizado la necesidad de frenar lo que considera regímenes socialistas autoritarios en la región. El encuentro con Díaz Ayuso, en este sentido, es interpretado por analistas políticos como un gesto de reafirmación de la estrategia internacional argentina, que busca consolidar alianzas con fuerzas de derecha que comparten una visión crítica del socialismo y una defensa de políticas económicas y geopolíticas liberales.

Pese al contexto estival y a que parte del Gabinete se encuentra en receso, la Casa Rosada programó el encuentro para media mañana, en una señal de que la agenda internacional sigue siendo una prioridad para la administración. Tanto el presidente como la presidenta madrileña intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y la necesidad de fortalecer las relaciones políticas y económicas entre sus respectivas comunidades políticas, aunque no se anticiparon anuncios oficiales sobre acuerdos o declaraciones conjuntas.

El encuentro también fue interpretado como un guiño político que implica el fortalecimiento de lazos personales y diplomáticos entre Milei y Díaz Ayuso, en un momento en que las relaciones entre Argentina y España a nivel nacional siguen tensionadas por diferencias ideológicas con el gobierno de Pedro Sánchez.