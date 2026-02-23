Scioli y Gallardo sorprendieron chamameceando durante un acto en los Esteros del Iberá

Un video que circula con fuerza en las redes sociales instaló una escena inesperada en el cruce entre política y promoción turística. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y la diputada nacional libertaria por Corrientes, Virginia Gallardo, fueron captados bailando juntos durante un evento en la localidad de Carlos Pellegrini, en la provincia de Corrientes.

El episodio, que rápidamente acumuló miles de reproducciones, mostró a ambos dirigentes haciendo "pareja" ante la mirada de los presentes y de autoridades locales. La secuencia, de tono distendido, se dio en el marco de una visita oficial que tenía como eje central un hecho de alto impacto institucional: la entrega de una distinción internacional a la capital de los Esteros del Iberá.

Un viaje con agenda institucional

La presencia de Scioli en Corrientes respondió a una agenda oficial centrada en el reconocimiento internacional de los recursos naturales correntinos. El funcionario nacional encabezó las actividades vinculadas a la entrega de un galardón que coloca al destino en un lugar destacado dentro del mapa global del turismo ecológico.

El motivo principal del viaje fue la entrega de la distinción internacional que recibió la capital de los Esteros del Iberá, un reconocimiento que posiciona a la región en la élite del turismo ecológico mundial. Este hecho marca un punto de inflexión en la proyección del destino, al consolidarlo como uno de los espacios naturales más valorados y protegidos del país.

Durante el evento, Scioli estuvo acompañado por la diputada libertaria Virginia Gallardo, representante de la provincia. La presencia conjunta reforzó el carácter institucional del acto y subrayó la articulación política en torno a una estrategia que busca potenciar el desarrollo regional.

El momento que se volvió viral

Más allá de la formalidad de la agenda, el momento que captó la atención pública fue el baile protagonizado por ambos dirigentes. El clip difundido en redes sociales registró el instante en que Scioli y Gallardo se animaron a compartir la pista y a mostrarse en una faceta distendida.

El video no tardó en multiplicarse y sumar miles de reproducciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del evento. La escena, desarrollada ante la mirada de asistentes y autoridades locales, introdujo un matiz humano y cercano dentro de una actividad de fuerte impronta institucional.

La combinación de un contexto formal —la entrega de una distinción internacional— con un gesto espontáneo como el baile, generó sorpresa y repercusión. El cruce entre gestión pública y escena social quedó sintetizado en ese breve fragmento audiovisual que circuló con fuerza en plataformas digitales.

Un hito para la provincia

Más allá de la anécdota viral, el eje central del acto fue la consolidación de Corrientes como destino estratégico en el turismo ecológico. La distinción internacional otorgada a la capital de los Esteros del Iberá representa un hito para la provincia, al fortalecer su posicionamiento como uno de los destinos más protegidos y premiados del país bajo la gestión actual.

La presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes junto a la diputada nacional libertaria remarcó el carácter institucional del evento y el objetivo de proyectar a la región en el escenario internacional.

En ese marco, la escena del baile se convirtió en un símbolo inesperado de una jornada que combinó formalidad, reconocimiento global y un momento de distensión. Mientras el video continúa circulando y acumulando visualizaciones, el trasfondo institucional del encuentro —la distinción que posiciona a los Esteros del Iberá en la élite del turismo ecológico mundial— se erige como el dato estructural de una visita oficial que dejó tanto imágenes virales como un nuevo capítulo en la proyección turística de Corrientes.

