Tres peronistas sacuden el bloque en el Senado: ¿qué pasará con Guillermo Andrada?

El Senado de la Nación atraviesa una de las semanas más tensas para el peronismo en mucho tiempo. En un escenario donde La Libertad Avanza impone su ritmo parlamentario con un creciente número de legisladores, el acompañamiento irrestricto del PRO y la UCR, y el apoyo de gobernadores peronistas cada vez más cercanos a la Casa Rosada, el oficialismo no solo lograría aprobar un paquete de leyes, sino también empujar al PJ a la menor representación en la Cámara Alta desde el regreso de la democracia en 1983.

En este contexto, tres senadores que integran el bloque Convicción Federal, pero que operan dentro de un interbloque con el peronismo, estarían a punto de abandonar el espacio para conformar un nuevo grupo con mayor referencia en el mundo libertario.

Los nombres que sacuden el interbloque

Los legisladores que pegarían el portazo son tres de los cinco integrantes de Convicción Federal:

Carolina Moisés (Jujuy), responde al salteño Gustavo Sáenz.

Sandra Mendoza (Tucumán), responde a Osvaldo Jaldo.

Guillermo Andrada (Catamarca), responde a Raúl Jalil.

La salida de estos tres senadores dejaría dentro del bloque a:

Fernando Salino (San Luis), presidente del bloque y sin terminal directa con el gobernador de su provincia.

Jesús Rejal, que responde al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los principales opositores a la política libertaria.

Aunque el rumor de ruptura circula desde hace semanas, la decisión se terminaría de definir hoy, en la antesala de la sesión preparatoria prevista para mañana, donde el pleno vota a las autoridades de la Cámara.

Un nuevo bloque y un PJ en retroceso histórico

La intención no sería solamente abandonar el interbloque, sino también conformar un nuevo bloque de cinco legisladores. A los tres senadores se sumarían:

Flavia Royón, también alineada con Gustavo Sáenz.

Beatriz Ávila, senadora de Tucumán del monobloque Independencia y cercana a Osvaldo Jaldo.

De concretarse esta jugada, el peronismo quedaría con solo 25 senadores, la cifra más baja desde 1983 en la Cámara Alta.

El trasfondo político no se limita al acercamiento de estos gobernadores a la Casa Rosada. También se inscribe en el progresivo alejamiento de jefes provinciales respecto de Cristina Kirchner y, en consecuencia, de José Mayans, presidente del bloque del PJ en el Senado y, con CFK presa, titular de hecho del partido.

La sesión preparatoria y la reforma laboral

El debut formal de este nuevo escenario podría producirse mañana a las 11, cuando se convoque a la Sesión Preparatoria para la elección de autoridades.

Sin embargo, aún no está resuelta la posición que adoptarán estos senadores respecto de la reforma laboral. En la sesión en la que el Senado le dio media sanción, los cinco miembros de Convicción Federal se alinearon con el Bloque Justicialista: no dieron quórum y votaron en contra de la norma.

Ahora, las especulaciones indican que podrían mantener el voto negativo, pero dar quórum al inicio de la sesión del próximo viernes, replicando la estrategia adoptada por los diputados que responden a estos gobernadores. De todos modos, el oficialismo ya demostró que cuenta con el quórum y los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

Un oficialismo fortalecido y cerca de los dos tercios

El reacomodamiento no solo impacta en el peronismo. Con el blanqueo de Luis Juez, que se suma al bloque violeta, La Libertad Avanza consolida su fuerza en la Cámara Baja y proyecta mayor influencia en el Senado.

El espacio oficialista contaría con 21 senadores propios que, junto a sus socios provinciales, la UCR y el PRO, alcanzaría 44 votos, quedando a solo cuatro de los dos tercios necesarios en la Cámara Alta.

El mapa legislativo se redefine en tiempo real. La eventual salida de Moisés, Mendoza y Andrada no solo representa una fractura interna en el peronismo, sino que configura un nuevo equilibrio de fuerzas en el Senado. En ese tablero, el PJ enfrentaría su representación más reducida desde el retorno democrático, mientras el oficialismo consolida una mayoría que le permite avanzar con su agenda legislativa en un Congreso cada vez más caliente.