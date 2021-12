Con cruces y chicanas Diputados dio media sanción al Presupuesto provincial 2022

En una extensa sesión especial donde hubo cruces polémicos y chicanas la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto provincial para el ejercicio 2022. Será remitido al Senado, donde este miércoles recibirá su correspondiente tratamiento.

En una extensa sesión especial, los diputados debatieron los presupuestos 2022 del Poder Ejecutivo, de ambas Cámaras Legislativas y del Poder Judicial.

Tras la fundamentación del proyecto por el despacho de mayoría, la diputada María Argerich explicó las modificaciones introducidas y según dijo fueron previamente consensuadas por ambas cámaras legislativas.

Posteriormente, por el despacho de minoría, Tiago Puente comenzó su ponencia reclamando que el 26 de noviembre se ingreso una nota firmada por la presidencia de la Bicameral para designar al defensor del Niño, Niña y Adolescente donde se pedía que se incluya dentro del Presupuesto 2022 de ambas Cámaras y dijo que no hubo predisposición de incorporar a dicho presupuesto lo solicitado por la diputada Verónica Mercado, a pesar de tener el pedido el acompañamiento de toda la comisión. “Esperamos que sí tienen la voluntad podrían incluirlo en el día de hoy y si no será un año más de este incumplimiento de la Ley Provincial 5 357 que lleva 8 años y recién pudimos avanzar con la conformación de la comisión”, aseveró.

A su turno, el diputado Luis Lobo Vergara expresó: “Es una sorpresa porque había importantes conversaciones con el Ejecutivo para tener políticas públicas para que Catamarca vaya para adelante, pero hoy estamos en una sesión especial donde el oficialismo tiene la mayoría para aprobar una ley de presupuesto de la provincia. Un presupuesto que evidentemente resulta falaz, no responde a la realidad económica de la provincia. No niego que hubo reuniones, pero las dudas planteadas no fueron evacuadas”, disparó.

Recordó que la ministra de Hacienda de la provincia, Alejandra Nazareno no supo responder y aclarar las dudas. Sobre la administración y la situación de los fondos de la AGAP, sobre el plazo fijo millonario en dólares que tenia la provincia pero no lograron respuestas. “Advertimos que el presupuesto de obras había obras repetidas, no la cuestionábamos pero si queríamos explicaciones, la reparación de la ex Casa de Gobierno tiene un presupuesto de 2 mil millones de pesos para la fachada y el parqué. Entendíamos que era muy importante hacer un análisis profundo”, afirmó.

Al tiempo que agregó sin lugar a dudas esta decisión de patear el tablero a nivel nacional no tiene la misma implicancia. Creo que el intento de llegar a un entendimiento con el oficialismo por el presupuesto de la provincia, lo que está sucediendo en este momento no deja de ser una crisis de valores. Digo esto porque nosotros de buen fe invitamos en la Comisión de Hacienda los diálogos necesario para sacar lo dictámenes como correspondía pero por mandato del voto popular no podemos permitir que nos lleven como chico al baño. Esa falta de valores está relacionada directamente con la falta de la palabra, creo que esta viveza criolla, esta chicana sirve para aprobar un presupuesto pero no sirve para construir democracia, para construir Catamarca”, sentenció Lobo Vergara.

Y aseguró que el gobierno provincial debe explicarles a los catamarqueños las incoherencias del presupuesto y el porqué se destina fondos a obras que no mejoran la calidad de vida de la gente.

Silvana Carrizo reclamó que el presupuesto debe tener datos reales.

Por su parte, Juan Denett salió al cruce de las acusaciones y dijo que la oposición plantea “dudas” con el propósito de poner palos en la rueda.

“Creo que este presupuesto no refleja los valores de la salud pública, ni de seguridad, ni de turismo, cultura y deportes. Este presupuesto no pudo ni siquiera se defendido por la Ministra Nazareno. Mal pueden decir que la actitud de los diputados del Juntos por el Cambio fue poner palos en las ruedas”, señaló Juana Fernández.

Comunicado oficial

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado oficial donde dejan sentado el rechazo al presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo Provincial.

“El oficialismo en una actitud antidemocrática, avasalló para el tratamiento en una sesión especial de un presupuesto secreto, oculto, poco responsable, con atribuciones a las discrecionalidades para el desvió de los fondos públicos, a solo dos horas después de la sesión extraordinaria de la fecha”, versa el escrito.