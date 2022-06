Con la incorporación del NEA, quedó conformado el Parlamento del Norte Grande

El vicegobernador Rubén Dusso participó en Santiago del Estero del 46° Plenario del Parlamento del Noa donde, con la incorporación de las provincias del Nea (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), quedó conformado el Parlamento del Norte Grande Argentino, que suma desde ahora un total de 10 provincias integrantes.

Estuvieron presentes, junto a los representantes catamarqueños y a los 72 legisladores de la región participantes; la vicegobernadora de La Rioja y presidenta del cuerpo, Florencia López; el vicegobernador de la Provincia anfitriona de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; el presidente de la Legislatura de Tucumán, Sergio Mansilla; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el vicepresidente de la Legislatura de Jujuy, Pedro Belizán; así como los representantes del NEA; la vicegobernadora de El Chaco, Analía Rach Quiroga; y el vicegobernador de Formosa, Eber Solís. Los vicegobernadores de Corrientes, Gustavo Canteros; y Misiones, Oscar Herrera Ahuad, suscribieron también al pacto de ampliación del órgano y participaron del plenario de manera remota.

El cuerpo de parlamentarias y parlamentarios catamarqueños presentes en el plenario, estuvo conformado por: los senadores y senadoras; José Misael Alaniz Andrada, Horacio Gutiérrez, Pío Carletta, Érica Inga, Oscar Vera, Ariel Cordero, Virginia Del Arco; junto a los diputados y diputadas; Armando López Rodríguez, Marina Andrada, Analía Brizuela y Guillermo Marenco.

Al momento de hacer uso de la palabra, el vicegobernador Dusso expresó: “Lo que ocurre hoy no es más que una continuidad de las acciones que venimos haciendo para fomentar el federalismo. Se habla mucho de federalismo pero, como siempre digo, hasta que no lo podamos demostrar con hechos, en la cancha seguirán ganando los unitarios. Esto debe ser permanente ya que trasciende a todos los partidos que cada uno y cada una estamos representando, nos convocan todas las cuestiones en común y éstas son muchas más que las que no nos convocan. Necesitamos pensar en la gente y sus necesidades, que son siempre las mismas independientemente del color político. En este encuentro buscamos fortalecer las políticas de los gobernadores y hacer posible lo que hasta ahora no fue posible. Vamos Unidos por más infraestructura; vial, energética, ferroviaria para acompañar al desarrollo y a la producción, ya que no hay revolución productiva si no hay inversión en infraestructura”.

Reunión por el “Esquema Director Vial Argentino”

Luego del plenario, el vicegobernador Dusso mantuvo una reunión cuyo centro fue el “Esquema Director Vial Argentino” (EDVIAR), donde se contó con las exposiciones del Ing. Marcelo Patria, coordinador Regional del Noa; el Ing. Jorge Correa, jefe de Distrito Tucumán de Vialidad Nacional; el Ing. Carlos Ferreyra, jefe de Distrito Santiago del Estero de Vialidad Nacional; y Patricio Antonio García, gerente ejecutivo de Regiones y Distritos provinciales.

El encuentro se dio en un marco donde se busca reflotar este esquema argentino que permite tener una planificación regional de todos los recursos que se han volcado hacia la infraestructura vial, y en la que cada representante de una comunidad propone obras de mejora de infraestructura Vial y de recuperación para el desarrollo de la red de caminos de todo el país.

El carácter de esquema permite una planificación a largo plazo durante 10 años, con una actualización anual que incluye la medición de cumplimientos tanto en obras a corto plazo, de 2 años, como de mediano plazo, a 5, y de largo plazo, a 10 años.