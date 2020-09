Con más de 700 casos sospechosos que fueron aislados, Catamarca vuelve a Fase 1

En poco más de una semana, la situación epidemiológica de Catamarca sufrió un drástico retroceso, que llevó a que de la Fase 5 del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio se retroceda a la Fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. La medida fue comunicada anoche por el COE, ante la enorme cantidad de contactos estrechos que mantuvieron los casos positivos de Covid-19 que fueron detectados en los últimos días.

En el comunicado emitido por el Gobierno provincial, se señala que la decisión de volver a Fase 1 se fundamenta en que durante las últimas horas, ascendió a más de 700 la cifra de personas aisladas como casos sospechosos de COVID-19. Esta cifra fue confirmada por el Ministerio de Salud, tras la realización de bloqueos a contactos estrechos de casos positivos.

“Lamentablemente, tenemos que retornar a la etapa más dura y estricta del aislamiento porque hemos visto, desde el retorno a Fase 2, que las personas han tomado pésimas decisiones personales al realizar reuniones sociales y no seguir adecuadamente las medidas de prevención en su vida social en general. Esta fase, por ahora, no tendrá un tiempo determinado y durará lo necesario hasta poder bloquear a todos los casos sospechosos generados por un puñado de casos positivos que se han manejado de una forma absolutamente irresponsable”, explicaron desde el COE.

Respecto de las implicancias de la medida, las autoridades señalaron que las excepciones de actividades durante la Fase 1 se darán a conocer a través del decreto oficial del Poder Ejecutivo, instrumento que recién hoy se dará a conocer.



Cinco casos positivos

En cuanto a los contagios confirmados, desde el COE informaron que, hasta las 21 horas de ayer, se detectaron 5 nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca.

Según explicaron, de esos 5 casos registrados ayer, 4 son contactos estrechos de casos positivos detectados previamente, mientras que uno es un transportista que fue detectado en un control de rigor.

De esta manera, el acumulado de casos positivos detectados en Catamarca asciende a 87.

En tanto que ayer, no se registraron nuevos pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 22 casos se consideran activos.