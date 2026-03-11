Modernización judicial: consenso histórico en Catamarca

En el marco de la 2° Sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de Catamarca, presidida por la titular del cuerpo, Paola Fedeli, se consolidó una jornada de profunda transformación institucional para la provincia. A través de un debate que puso de manifiesto un fuerte consenso político, legisladores de distintas bancadas avanzaron en la aprobación de iniciativas estratégicas orientadas a modernizar el sistema judicial y actualizar los marcos normativos de sectores profesionales críticos. El trabajo previo en las comisiones parlamentarias resultó fundamental para amalgamar las posturas del oficialismo y la oposición, permitiendo que proyectos de alto impacto técnico y social fueran aprobados con una base de legitimidad compartida y un diálogo constructivo que primó durante toda la jornada.

Actualización del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas

Uno de los pilares de la sesión fue el tratamiento de la modificación de la ley del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Catamarca, proyecto que ya contaba con media sanción de la Cámara de Senadores. El diputado Germán Scolamieri actuó como miembro informante de esta iniciativa, subrayando que la reforma es una respuesta directa a las demandas de un sector que evoluciona a un ritmo vertiginoso. Según explicó el legislador, la informática hoy atraviesa de manera transversal todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo que exige contar con reglas claras para el ejercicio profesional y marcos normativos robustos que brinden seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los usuarios.

La propuesta legislativa, que surgió del propio sector vinculado a las ciencias informáticas, busca actualizar y procesar los campos de acción dentro del Consejo, adecuando el funcionamiento del organismo a las demandas actuales. Entre los cambios más significativos se encuentra la modificación de los requisitos para la habilitación de los profesionales dentro del Consejo, garantizando que quienes ejerzan la profesión cuenten con el respaldo de una normativa moderna y acorde a la complejidad tecnológica del presente.

Reforma al Código Procesal Penal: Hacia la transparencia judicial

La modernización del sistema judicial penal también ocupó un lugar central en el recinto de sesiones. El diputado Exequiel Moreno detalló los alcances de la modificación parcial del Código Procesal Penal, cuyo eje principal es dotar a los magistrados de criterios más precisos, transparentes y razonables al momento de aplicar medidas de coerción personal. Moreno destacó que la reforma procura ordenar y sistematizar pautas orientadoras que permitan a los jueces fundamentar sus decisiones con mayor transparencia y controlabilidad, evitando arbitrariedades y fortaleciendo el estado de derecho.

Durante el debate, el diputado Juan Carlos Ledesma intervino para defender la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema judicial, alejándose de posturas que busquen polarizar ideológicamente la discusión sobre la seguridad. Ledesma recordó que en el año 2024 el entonces diputado mandato cumplido, Juan Denett, ya había presentado una iniciativa con objetivos similares orientada a fortalecer el funcionamiento del sistema. El legislador fue enfático al señalar que será la Justicia quien tenga la responsabilidad final sobre los hechos denunciados, rechazando cualquier discurso que pretenda sugerir una supuesta "romantización de la delincuencia" por parte del arco político.

Ciencia y seguridad: Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados

Un avance de vanguardia para la provincia de Catamarca fue la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados, una herramienta que la diputada Natalia Ponferrada calificó como un salto cualitativo para la Justicia provincial. La legisladora explicó que los objetivos centrales de esta implementación son contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos mediante evidencia científica irrefutable, discriminar los perfiles genéticos de forma automática y contar con herramientas tecnológicas precisas para la búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, Ponferrada llevó tranquilidad a la ciudadanía al remarcar que el sistema contempla estrictas medidas de confidencialidad y resguardo de la información, garantizando la protección de la privacidad y los derechos individuales de todas las personas.

Desde la bancada de la oposición, el diputado Tiago Puente valoró positivamente el proceso de diálogo previo, destacando que el intercambio de ideas permitió generar modificaciones técnicas y consensos necesarios para el tratamiento de la ley. Puente explicó que el banco permitirá comparar automáticamente perfiles de ADN encontrados en escenas del delito con los perfiles registrados, optimizando los tiempos de investigación. En la misma línea, el diputado Luis Fadel agradeció la disposición del presidente del bloque oficialista para mantener charlas con los distintos bloques, mientras que el diputado Nicolás Zavaleta subrayó que la vocación de su espacio es perfeccionar los proyectos siempre que las propuestas tengan grados de razonabilidad, brindando así mayor tranquilidad a todos los catamarqueños.

Agilidad procesal y la nueva Oficina de Gestión Judicial

Para cerrar el paquete de reformas orientadas a la eficiencia, se debatió la creación de la Oficina de Gestión Judicial. La diputada María de los Ángeles Herr defendió la necesidad de avanzar en la modernización de las gestiones judiciales para dar respuestas más ágiles y transparentes a la ciudadanía. Según Herr, el proyecto garantiza la vigencia del principio de juez natural y la competencia de los magistrados, manteniendo su actuación unipersonal pero reorganizando el trabajo administrativo para evitar cuellos de botella en los tribunales.

La diputada de la oposición, Valentina Reinoso, coincidió en la urgencia de mejorar los tiempos de respuesta de la Justicia, señalando que la lentitud de los procesos es uno de los reclamos más frecuentes de la sociedad, ya que muchas causas se prolongan durante años dejando a las víctimas sin respuestas oportunas. Al cierre del debate, el diputado Juan Carlos Ledesma remarcó el espíritu de consenso que primó durante toda la sesión extraordinaria, concluyendo que, a pesar de las diferencias de pensamiento que pueden existir entre los bloques, el único fin compartido era resolver los problemas de los catamarqueños a quienes representan en la Cámara.