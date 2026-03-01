Conciliación obligatoria: ATECa ratifica la lucha por el salario y el derecho a huelga

En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, con fecha de 1 de marzo de 2026, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECa), entidad adherida a la CTERA, ha emitido un comunicado urgente para informar a sus afiliados sobre la notificación del dictado de la Conciliación Obligatoria.

Esta medida administrativa, dispuesta por el Secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la Provincia, se formalizó bajo la Resolución RS-2026-00355050-CAT-ST-MTPRH. El documento legal establece el inicio de una instancia formal para intentar resolver el conflicto docente en curso.

Postura gremial y antecedentes de sanciones

A pesar de la notificación de la instancia administrativa, la conducción de ATECa ha mantenido una postura firme frente a las autoridades. La organización ha advertido públicamente que ya fue objeto de una multa vinculada a un paro nacional. En este contexto, el gremio ha expresado los siguientes puntos clave:

Rechazo a las presiones: La entidad manifestó que no aceptará nuevas sanciones ni presiones administrativas contra la docencia.

El reclamo central continúa siendo la presentación de una . Acciones legales: La resolución fue remitida a CTERA para que se realicen las presentaciones y denuncias correspondientes.

Próximos pasos en la negociación

El cronograma de la Conciliación Obligatoria ya tiene una fecha definida para el primer encuentro entre las partes. Los puntos logísticos de este proceso incluyen:

Fecha de la primera audiencia: Jueves 5 de marzo. Horario: 10:00 horas. Ubicación: Pabellón Nº 3.

La organización concluye su mensaje reafirmando su compromiso con la base trabajadora, asegurando que la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca seguirá luchando por un salario real y por un derecho a huelga fundamental para el sector.