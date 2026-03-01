"No van a limpiar su imagen": la dura respuesta del Gobierno a la AFA por la liberación de Gallo

El regreso al país del gendarme argentino Nahuel Gallo, tras permanecer detenido en Venezuela por más de 440 días, ha desatado una inesperada y feroz batalla de relatos entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Mientras el efectivo vuela hacia suelo argentino en una aeronave provista por la entidad deportiva, el gobierno de Javier Milei lanzó una advertencia tajante, asegurando que la organización que conduce Claudio "Chiqui" Tapia no logrará sanear su cuestionada reputación mediante esta mediación de último momento. La desconfianza oficial radica en la cercanía que la dirigencia del fútbol ha demostrado tener con las autoridades de Caracas, un vínculo que el Ejecutivo nacional observa con recelo.

Desde el oficialismo, la postura es crítica respecto a la legitimidad de esta intervención. Una fuente oficial consultada por TN fue contundente al señalar que el gobierno nacional es un adversario directo del régimen venezolano, lo cual marca una diferencia ética insalvable con el reciente comunicado de la AFA que menciona a la presidenta Delcy Rodríguez. En el entorno presidencial consideran que la entidad se introdujo en el conflicto meramente para tratar de "limpiar sus temas" pendientes con la sociedad y la justicia, pero aseguran que la maniobra no tendrá el efecto deseado dado que el enfrentamiento político entre ambos países es de carácter público y notorio.

La disputa por la autoría de la gestión diplomática

El Gobierno ha buscado desestimar de forma sistemática la influencia de la AFA en la sorpresiva excarcelación de Gallo, reivindicando que los verdaderos actores de la lucha por su libertad fueron el Estado Nacional, la Gendarmería Nacional y la provincia de Catamarca. Según la narrativa oficial, el éxito de la operación responde al esfuerzo sostenido de carteras de seguridad y diplomacia, sumado a la gestión incansable del gobierno catamarqueño debido a que el gendarme es oriundo de dicha jurisdicción. En este sentido, el oficialismo también destacó el rol fundamental del círculo íntimo del cabo, compuesto principalmente por su mujer, María Alexandra Gómez, y su madre, quienes sostuvieron el reclamo durante más de un año.

"Los que luchamos por Gallo fuimos nosotros. Que digan lo que quieran ahora", sentenció la fuente oficial, reafirmando que la legitimidad de la demanda siempre residió en la vía institucional y familiar, y no en los pasillos de la dirigencia deportiva nacional. Esta posición busca vaciar de contenido político el gesto de la AFA, situándolo como una acción oportunista que intenta capitalizar un resultado que, según el Gobierno, ya se estaba gestando por las vías de presión diplomática tradicional y el acompañamiento constante de las fuerzas de seguridad nacionales a la familia del gendarme.

El origen de la "diplomacia deportiva" y los nexos políticos

Desde la vereda de la AFA, la versión de los hechos sitúa el inicio de las gestiones mucho tiempo antes de los recientes movimientos oficiales, específicamente en enero de 2025, durante el Torneo Sudamericano Sub20 celebrado en Venezuela. En aquel entonces, las relaciones diplomáticas formales se acababan de romper y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advertía públicamente que la delegación argentina no debía viajar a dicho territorio. A pesar de estas advertencias y de la hostilidad climática entre los gobiernos, la conducción de Tapia habría sostenido una gestión humanitaria por un compatriota durante más de un año, apostando a lo que internamente denominan como diplomacia deportiva.

Esta negociación paralela, que el oficialismo ahora intenta minimizar, habría encontrado su punto de concreción definitivo la semana pasada en Brasil, mediante reuniones estratégicas entre Claudio Tapia, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el titular de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez. El factor determinante que permitió destrabar la situación de Nahuel Gallo fue, precisamente, la relación personal entre estos dirigentes. Se señaló que Jorge Giménez es considerado un ahijado político de Delcy Rodríguez, vínculo que sirvió como el puente necesario para acceder a las esferas de decisión en Caracas que la diplomacia oficial argentina tenía bloqueadas por su postura de confrontación con el régimen de Maduro.

Mientras el Gobierno insiste en que la AFA busca rédito político para mejorar su imagen institucional, desde la calle Viamonte sostienen que la eficacia de su gestión puso en valor un canal alternativo de ayuda humanitaria cuando la política tradicional fracasó. Con la llegada de Gallo tras 440 días de cautiverio, la polémica por la paternidad de su libertad promete profundizar la grieta existente entre el gobierno de Milei y la conducción del fútbol nacional, exponiendo dos visiones contrapuestas sobre cómo gestionar intereses nacionales en escenarios internacionales adversos.