"Líbranos del mal": la ironía de Grabois contra Milei por el caso $LIBRA

En el marco de la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, captó la atención de la prensa y sus pares al lucir una insignia con la leyenda "Líbranos del mal". El accesorio, portado de manera visible en la previa del discurso presidencial, no fue un elemento azaroso, sino una referencia directa al caso $LIBRA, uno de los hechos más resonantes y polémicos de la gestión de Javier Milei. El gesto buscó reflotar una causa que ha marcado la agenda pública durante el último año, utilizando una frase con clara connotación religiosa adaptada al nombre de la divisa digital en cuestión para señalar la controversia que aún rodea al entorno del mandatario.

La significancia de la insignia de Grabois cobra una relevancia política particular al considerar que el caso $LIBRA cumplió recientemente su primer aniversario el pasado 14 de febrero. El origen de este escándalo se remonta exactamente a las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, momento en que el Presidente publicó un tuit en el que promocionaba activamente el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Sin embargo, la moneda digital resultó ser apócrifa, lo que desencadenó un terremoto financiero y político inmediato. A partir de ese episodio, el jefe de Estado mantuvo diversas idas y vueltas en sus dichos, lo que alimentó las sospechas sobre la naturaleza de la promoción y el grado de conocimiento previo sobre la veracidad del activo promocionado.

El avance de las investigaciones judiciales y el rol del Congreso

El impacto del caso no se limitó a la arena mediática, sino que derivó en una compleja estructura de control institucional y judicial. Tras la publicación del tuit presidencial y la posterior confirmación de que la criptomoneda carecía de sustento real, la Justicia inició una investigación de oficio para determinar posibles delitos de estafa o malversación. En paralelo, el arco opositor unificó criterios en el ámbito parlamentario para impulsar mecanismos de transparencia y control, lo que derivó en la creación de una instancia investigativa específica dentro de la Cámara de Diputados de la Nación.

Actualmente, el proceso se encuentra bajo la lupa de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara Baja, la cual está encabezada y presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, referente de la Coalición Cívica. El objetivo central de este cuerpo colegiado es descular la participación del mandatario y su entorno más cercano en el hecho, analizando minuciosamente la cadena de responsabilidades en la difusión de la criptomoneda apócrifa. Con la insignia de Juan Grabois como telón de fondo en la Asamblea Legislativa, el Congreso inicia un nuevo año parlamentario donde el caso $LIBRA promete seguir siendo un eje de confrontación directa entre el oficialismo y una oposición que busca esclarecer el alcance de este escándalo financiero.