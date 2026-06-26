Confirmaron los procesamientos de Tapia y Toviggino por evasión de impuestos

La investigación judicial que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un nuevo paso con la decisión de la Cámara en lo Penal Económico, que confirmó los procesamientos del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social.

El fallo fue firmado por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes mantuvieron la situación procesal de ambos dirigentes. Como consecuencia de esa decisión, Tapia podrá continuar en Estados Unidos, país al que viajó con autorización judicial para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial, mientras que Toviggino permanece en territorio argentino.

La resolución también dejó firme el procesamiento de la AFA como persona jurídica, consolidando la continuidad de la investigación respecto de la entidad deportiva.

Los recursos de apelación fueron declarados desiertos

Uno de los aspectos centrales de la resolución tiene relación con una decisión previa adoptada por la Cámara, que declaró desiertos los recursos de apelación presentados por la defensa de Claudio Tapia y de la Asociación del Fútbol Argentino.

Según señalaron los jueces, la defensa no presentó el memorial correspondiente ni asistió a la audiencia fijada para sostener la apelación. En ese sentido, los camaristas sostuvieron que: "La inasistencia del recurrente a la audiencia dispuesta y la falta de presentación de un memorial sustitutivo de la audiencia oral es asimilable a una deserción del recurso de apelación".

Además, la resolución indicó que la defensa solicitó la postergación de la audiencia cuando el plazo previsto para hacerlo ya había vencido. Por ese motivo, el tribunal entendió que no correspondía pronunciarse sobre la situación procesal de Tapia y de la AFA en esa instancia y dejó firmes los procesamientos dictados anteriormente.

El origen de la investigación

La causa se inició a partir del procesamiento dispuesto a fines de marzo por el juez federal en lo penal económico Diego Amarante, quien alcanzó con esa decisión a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, el exsecretario general Víctor Blanco, el actual secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y también a la propia Asociación del Fútbol Argentino.

La acusación sostiene que la entidad retuvo aportes y contribuciones previsionales por más de 19.000 millones de pesos y que esos fondos no fueron depositados dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.

De acuerdo con el expediente, las presuntas irregularidades abarcan omisiones en el depósito de retenciones correspondientes a:

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Impuesto a las Ganancias.

Contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social.

Esos hechos corresponden a distintos períodos comprendidos entre 2024 y 2025, según consta en la investigación.

Los delitos atribuidos y las medidas cautelares

En esta etapa del proceso, el juez Diego Amarante consideró acreditada de manera preliminar la presunta comisión del delito de apropiación indebida de tributos agravado, reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado, reiterado en 17 hechos.

Según el magistrado, los imputados habrían "puesto en práctica un evidente plan" consistente en demorar el pago de las obligaciones fiscales con el objetivo de obtener beneficios financieros.

Como consecuencia de esa valoración, el juez dispuso:

Un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de Claudio Tapia.

Un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de Pablo Toviggino.

La prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

Posteriormente, la Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino, el embargo sobre sus bienes y el mantenimiento de la prohibición para abandonar el país.

Asimismo, los jueces consideraron que, con el grado de convicción exigido para esta etapa del proceso, el dirigente habría tenido conocimiento de las obligaciones fiscales y una participación relevante en las decisiones vinculadas con la falta de depósito de los fondos.

El destino de los recursos retenidos

La resolución dedica un apartado a la naturaleza jurídica de los fondos presuntamente retenidos. Los camaristas recordaron que las sumas retenidas o percibidas no constituyen fondos propios de quien actúa como agente de retención y, por esa razón, no pueden destinarse a fines distintos de aquellos previstos por la normativa.

En ese contexto, el expediente incorpora el testimonio de una funcionaria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien explicó que "el dinero no le pertenece al agente de retención" y que la obligación consiste en "ser el depositario de esas sumas retenidas e ingresarlas como dice la normativa".

La Cámara también destacó que, según la prueba reunida hasta el momento, la AFA habría contado con fondos suficientes en sus cuentas bancarias durante el período investigado, aunque, pese a esa disponibilidad financiera, los depósitos no fueron realizados dentro de los plazos legales establecidos.

Procesamientos revocados y una causa que avanza

En contraste con la situación de Tapia, Toviggino y la AFA, la Cámara resolvió revocar por prematuros los procesamientos de Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.

Los jueces entendieron que la investigación respecto de la eventual responsabilidad de esos imputados requiere una mayor profundización antes de adoptar una decisión definitiva.

Como consecuencia de esa resolución, también quedaron sin efecto los embargos que pesaban sobre ellos.

Con los procesamientos de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y la Asociación del Fútbol Argentino ya confirmados en esta instancia, el expediente continúa avanzando en el fuero penal económico y quedó a un paso de ingresar en la etapa de juicio oral, donde deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse las responsabilidades que correspondan conforme al desarrollo del proceso judicial.