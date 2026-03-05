Conflicto educativo: los gremios docentes rechazan la oferta oficial y exigen una titularización masiva

El sistema educativo provincial atraviesa una etapa de alta tensión tras la decisión unánime de la Intersindical Docente —conformada por los gremios ATECa, SADOP y SiDCa— de rechazar formalmente la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial durante la reciente audiencia de conciliación. El ofrecimiento oficial, que consistía en establecer un salario mínimo garantizado por cargo de $850.000 junto con una actualización bimestral vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue desestimado por las entidades gremiales al considerarlo insuficiente frente a las necesidades actuales del sector.

Razones de un rechazo anunciado: la pérdida de la jerarquización

Para los representantes sindicales, el problema central no radica únicamente en la cifra final del salario, sino en la estructura del mismo. Según lo expresado por la Intersindical, la propuesta gubernamental no constituye una recomposición salarial real ni contempla adecuadamente la jerarquización de la carrera docente. El punto de mayor fricción reside en la falta de reconocimiento efectivo de la antigüedad. Los gremios sostienen que el esquema propuesto por las autoridades generaría desigualdades estructurales, perjudicando de manera directa a aquellos trabajadores que cuentan con una mayor trayectoria dentro del sistema educativo. Al no ponderar la experiencia acumulada a lo largo de los años, la oferta fue leída por los docentes como un desincentivo profesional que aplana la pirámide salarial en lugar de fortalecerla.

La estabilidad laboral como eje del reclamo

Más allá de la cuestión estrictamente económica, la audiencia de conciliación sirvió para poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de brindar seguridad jurídica a los trabajadores. El sindicato SiDCa tomó la iniciativa de plantear formalmente la necesidad de avanzar con una titularización masiva por decreto, con el objetivo de garantizar estabilidad laboral y regularizar la situación de revista en los distintos niveles educativos. Esta demanda encontró un respaldo inmediato en los gremios UDA y SUTECA, cuyos representantes coincidieron en que la estabilidad laboral es una condición innegociable para cualquier avance en las negociaciones paritarias, exigiendo definiciones concretas por parte del Ejecutivo provincial.

Una agenda laboral integral y el cronograma de diálogo

El pliego de condiciones de los trabajadores excede lo salarial, ya que la Intersindical ha dejado claro que cualquier alternativa superadora debe contemplar una agenda que incluya el reconocimiento de la antigüedad como pilar fundamental de la jerarquización docente. Asimismo, los gremios destacaron la necesidad de incorporar un ítem específico por transporte o conectividad, la revisión de los adicionales vinculados a preceptores y cargos directivos, y un estricto seguimiento del procedimiento de altas para garantizar que los trabajadores cobren sus haberes en tiempo y forma.

Tras el rechazo, las partes han fijado un cronograma de reuniones con el objetivo de destrabar el conflicto. El martes 10 de marzo a las 10:00 se realizará una reunión de comisión en el Ministerio de Hacienda y Obra Pública, ubicado en el CAPE. Posteriormente, el miércoles 11 a las 10:00 se llevará adelante un encuentro sobre medicina laboral en el Ministerio de Trabajo, convocado a pedido del sindicato SiDCa. Finalmente, la continuidad de la paritaria salarial fue fijada para el jueves 12 de marzo a las 12:00, donde las partes volverán a reunirse para intentar acercar posiciones en el marco del conflicto salarial.