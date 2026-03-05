Exequiel Moreno asume la conducción de Legislación General: se define la hoja de ruta para el ordenamiento jurídico provincial

En un acto que marca el ritmo de la agenda parlamentaria para el presente período, la Cámara de Diputados de la provincia dejó formalmente constituida la Comisión de Legislación General. Este paso institucional no representa un trámite menor, sino que significa la puesta en marcha de un ámbito parlamentario considerado central para el tratamiento y análisis de proyectos vinculados al ordenamiento jurídico y normativo provincial. La conformación de este cuerpo técnico es, en rigor, el punto de partida indispensable para el debate de las leyes que rigen la convivencia civil, comercial y administrativa de los ciudadanos en todo el territorio.

Durante la reunión constitutiva, que contó con la presencia de los legisladores integrantes, se definieron las autoridades que tendrán la responsabilidad de conducir los debates y coordinar los dictámenes en este ciclo legislativo. En ese marco de institucionalidad, se resolvió por consenso que la presidencia de la comisión estará a cargo del diputado Exequiel Moreno. El legislador asume de este modo el desafío de liderar un espacio donde la técnica jurídica y el consenso político deben confluir para dar forma a las normativas de fondo de la provincia, garantizando la solidez de los marcos legales propuestos.

Estructura de mando y metodología de trabajo

Para completar el esquema de conducción y asegurar la operatividad del cuerpo, se definió que la secretaría de la comisión será ejercida por el diputado Germán Scolamieri. Esta dupla será la encargada de dar orden a los expedientes, clasificar las iniciativas ingresantes y organizar las discusiones parlamentarias de manera eficiente. La operatividad de la comisión es un factor determinante para el éxito de la gestión legislativa global, razón por la cual los integrantes acordaron establecer un régimen de trabajo regular, previsible y constante.

En este sentido, se formalizó el cronograma de actividad para el presente período legislativo, estableciendo que la presidencia de Exequiel Moreno y la secretaría de Germán Scolamieri funcionarán con un esquema de sesiones ordinarias fijado para los días martes a las 10 horas. Este esquema de funcionamiento busca garantizar que los proyectos reciban un análisis técnico y jurídico exhaustivo, permitiendo a los diputados avanzar con paso firme en el estudio de iniciativas que impactan de manera directa en el marco normativo de la provincia, evitando dilaciones en temas de alta sensibilidad social y jurídica.

La relevancia estratégica de Legislación General

Para dimensionar la verdadera importancia de este recambio de autoridades, es necesario comprender que la Comisión de Legislación General es una pieza clave, casi de carácter nodal, dentro del engranaje parlamentario provincial. Su competencia es de una amplitud técnica que la distingue nítidamente de otras comisiones, ya que tiene a su cargo el estudio y dictamen de proyectos de gran complejidad vinculados a la legislación procesal en sus más diversas ramas.

Su órbita de intervención es vasta e incluye el tratamiento de la legislación procesal en materias de derecho Civil, Comercial, Penal, Laboral y de Minas, lo que la convierte en el filtro jurídico por excelencia de la Cámara. Asimismo, el cuerpo liderado por Moreno debe abordar los asuntos vinculados a la legislación administrativa, el régimen municipal y las normativas referidas a la tenencia de tierras. La competencia de la comisión se extiende también al análisis de la normativa correccional y a cualquier otro asunto de legislación general o especial que no se encuentre asignado expresamente a otra comisión, funcionando como un órgano de revisión integral para el sistema jurídico provincial.

Hacia un nuevo período de análisis técnico

Con la constitución formal y el nombramiento de Exequiel Moreno al frente de este cuerpo, la comisión inicia su funcionamiento formal con el objetivo de dotar de la mayor calidad técnica posible a la producción legislativa. La labor que se desarrollará cada martes en el horario matutino será fundamental para definir el rumbo de las leyes provinciales, asegurando que cada iniciativa cuente con el rigor jurídico necesario antes de llegar al recinto para su votación final.

La expectativa está puesta en el avance de iniciativas que requieren una mirada interdisciplinaria y un profundo conocimiento de la realidad provincial. Al tratar temas que afectan desde la explotación minera hasta el régimen de los municipios y la propiedad de la tierra, la comisión bajo la conducción de Moreno y Scolamieri se posiciona como el espacio necesario para asegurar que cada proyecto de ley guarde coherencia con el sistema normativo vigente. El objetivo final, tal como se planteó en la reunión constitutiva, es avanzar en el análisis técnico de iniciativas que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos a través del fortalecimiento del ordenamiento jurídico.