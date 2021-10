Congelamiento de precios: la Cámara de Comercio dijo que faltarán productos

"Ni amenazas a las argentinas y argentinos ni desabastecimiento". El secretario de Comercio, Roberto Feletti, salió rápido al cruce de los dichos del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien más temprano expresó que si los precios congelados producen pérdidas para los productores van a dejar de fabricar y eso provocará faltantes en los comercios.

El flamante secretario de Comercio salió al cruce de las declaraciones del líder empresario: "Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino".

Feletti salió rápidamente al cruce de Grinman, quien con la oficialización del congelamiento de precios, y en diálogo con radio santafesina LT9, había asegurado: “Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”.

A horas de conocerse la resolución publicada en el Boletín Oficial que retrotrae el precio de 1.432 productos al precio del 1° de octubre y los congela por 90 días, el titular de la Cámara de Comercio advirtió sobre una posible faltante de productos si el congelamiento provoca pérdidas. “Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”, explicó.

"Si yo soy un productor, si tengo un producto que no puedo tener rentabilidad no lo voy a fabricar porque no lo puedo volver a hacer. ¿Le voy a comprar al proveedor más caro de lo que puedo vender? No existe", agregó.

"Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar", siguió el dirigente empresario. Y agregó: "Es como si un eximio personal de la salud insistiera con un medicamento que nunca ha funcionado".

Para Grinman, quien dijo sentir indignación e incredulidad, es rara la posición del Gobierno. "Los controles de precios o congelamiento nunca funcionaron, no solo en el mundo, en la historia no funcionaron. El primero fue en el año 52 y después todos los gobiernos con algunas excepciones, incluyendo el Gobierno de [Mauricio] Macri hace unos años, implementó controles de precios. Nunca funcionaron, porque es una aspirina que calma el dolor momentáneo de una enfermedad muy difícil, muy compleja, y la enfermedad continúa”, detalló.

Monocorde y de corrido, Grinman ironizó: "Si eso fuera la solución para controlar la inflación, en lugar de ponerlo por 90 días pónganlo por 4, 5 o 10 años. Pero no funciona".

"Los empresarios cuando vamos a dialogar con el gobierno de turno tratamos siempre de colaborar, no importa qué gobierno sea. Tratamos de encontrar algunas cosas que a ellos les pueden servir para transitar cierto período con una relativa normalidad y entonces acordamos. Pero en esta oportunidad no pudieron acordar nada, le impusieron todo y le dijeron es esto o vamos por la resolución o vamos a aplicar la [Ley de Abastecimiento] 20.680", sumó.

Tres horas después, Roberto Feletti, salió al cruce de Grinman vía Twitter: "Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino".

En un pequeño hilo el funcionario agregó: “Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos", agregó.

En diálogo con Gisela Busaniche, por radio Nacional, el secretario de Comercio Interior de la Nación aseguró que van a hacer cumplir la ley al respecto de la decisión que tomó sobre la fijación de precios de más de 1400 productos durante 90 días.

"Simplemente es una garantía de 90 días de una canasta alimentaria amplia para que los argentinos puedan transitar el fin de año", señaló Feletti. Y agregó: "No hay una razón para que ocurran los aumentos y eso llevó a la intervención".

Sobre el comunicado de la COPAL previo al encuentro que el Gobierno y los empresarios mantuvieron el martes al mediodía (de la que se esperaba terminar con una definición, aunque no fue así), el funcionario se mostró sorprendido. "Es una definición política, podría haberlo sacado después" del encuentro, subrayó.

"Las decisiones de un gobierno las juzga el pueblo, no un empresario", comentó.

En un ida y vuelta mediático, Grinman volvió a responder a lo escrito por Feletti. En vivo, en A24, el empresario dijo: "No sé lo que contestó Feletti, a mí no me contestó nada en lo personal". "Nosotros no estamos no amenazamos de ninguna manera, la Cámara Argentina de Comercio no es contestataria, esto sucedió siempre, en el 52 y ahora. En 70 años, nunca funcionaron los controles de precios y generaron desabastecimiento, y lo que decimos es que seguramente va a pasar lo mismo", subrayó.

"Amenazar nosotros, de ninguna manera. Tenemos un excelente diálogo con este Gobierno", señaló. Y agregó: "No amenazamos, y es más me encantaría estar equivocado, y en 91 días reconocer que no hubo desabastecimiento, es lo mejor que nos podría pasar".