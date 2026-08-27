Convierten en ley la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley, durante la madrugada y con 205 votos afirmativos, la iniciativa que dispone la reorganización en dos Salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y la creación de un nuevo cargo de juez de Cámara. La sanción contó con el acompañamiento de los cinco legisladores por Catamarca y fue aprobada en forma unánime.

La propuesta había sido promovida por el bloque Convicción Federal del Senado nacional, integrado por la senadora por la provincia vecina de Tucumán, Sandra Mendoza, el senador por Catamarca, Guillermo Andrada, y Carolina Moisés, de Jujuy.

La nueva norma establece una modificación en la estructura y el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con el objetivo de brindar herramientas que permitan un abordaje más eficiente de la tarea judicial en una región cuya jurisdicción alcanza también a Santiago del Estero y Catamarca. "Una justicia más ágil también se construye mejorando sus instituciones", valoró el senador Guillermo Andrada tras conocerse la sanción definitiva de la ley.

Los diputados Sandra Mendoza, Guillermo Andrada, y Carolina Moisés

Una iniciativa presentada en marzo

El proyecto fue presentado en marzo del presente año y, durante su tratamiento en las Comisiones, fue unificado con otra iniciativa presentada por Beatriz Ávila, de Tucumán, que, con diferencias menores, abordaba el mismo objeto.

Luego de obtener dictamen, la propuesta alcanzó media sanción en la Cámara alta del Congreso el pasado 4 de junio. Finalmente, la Cámara de Diputados le otorgó la sanción definitiva con el respaldo unánime de los presentes y 205 votos afirmativos. La ley dispone concretamente la división en dos Salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y la creación de un cargo adicional de Juez de Cámara, lo que elevará la integración total del tribunal de cinco a seis miembros.

Una jurisdicción que alcanza a tres provincias

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán tiene bajo su jurisdicción una amplia estructura judicial regional. Su competencia comprende:

Los tres juzgados federales del distrito de Tucumán .

. Dos tribunales federales en Santiago del Estero .

. Dos tribunales federales en la provincia de Catamarca.

En ese ámbito se tramitan y resuelven cuestiones vinculadas con delitos federales, materias aduaneras, electorales, laborales y de seguridad social, entre otras competencias.

La importancia de la modificación aprobada por el Congreso se vincula, precisamente, con la necesidad de adecuar el funcionamiento del tribunal a las exigencias derivadas de esa competencia territorial, material y funcional.

De cinco integrantes a dos Salas permanentes

La estructura actual de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán está integrada por cinco miembros. Bajo ese esquema, para alcanzar una mayoría decisoria se requiere la concurrencia de tres voluntades, una situación que, según los fundamentos del reordenamiento, provoca que los plazos procesales se extiendan más de lo deseado por los ciudadanos.

La nueva organización plantea una transformación progresiva del funcionamiento del Tribunal mediante su división en dos Salas. Con la creación del nuevo cargo de Juez de Cámara, la integración total ascenderá a seis miembros, lo que permitirá la conformación de dos Salas permanentes de tres integrantes cada una.

El objetivo de este esquema es optimizar el funcionamiento jurisdiccional y generar condiciones para una mayor eficiencia en el tratamiento de las causas que llegan al tribunal.

Un funcionamiento progresivo

La ley contempla, sin embargo, una etapa de transición hasta que la nueva integración se haga efectiva. Por esa razón, la instrumentación funcional será progresiva. Hasta tanto se complete el nuevo esquema, el Tribunal actuará en dos Salas integradas cada una por dos magistrados, con la presidencia común de un Juez de Cámara.

Ese magistrado podrá actuar indistintamente en cualquiera de las dos Salas cuando sea necesario alcanzar la mayoría de voluntades para adoptar una decisión jurisdiccional. Esta intervención se prevé, específicamente, en caso de empate de voluntades.

De esta manera, la norma establece un mecanismo destinado a permitir el funcionamiento de la nueva organización mientras se avanza hacia la integración definitiva de seis miembros y la conformación permanente de las dos Salas con tres jueces cada una.

Mismas competencias y un nuevo reglamento

Las Salas creadas mantendrán la misma competencia material, territorial y funcional que actualmente posee la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

La reorganización, por lo tanto, no modifica el alcance de las competencias que actualmente ejerce el tribunal, sino que introduce una nueva modalidad para distribuir y organizar su funcionamiento interno. Además, la ley establece un plazo concreto para avanzar en la reglamentación de la nueva estructura. Dentro de los 90 días a partir de la sanción de la ley, el Tribunal deberá dictar su propio reglamento de funcionamiento.

Esa reglamentación también deberá contemplar las subrogancias respecto de la integración de las Salas en los supuestos de: