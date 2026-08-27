Francos minimizó el rol de Villarruel: "El pueblo eligió a Milei, ella vino como añadidura"

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien aseguró mantener un vínculo constante con el presidente Javier Milei, volvió a marcar distancia con la vicepresidenta Victoria Villarruel y minimizó su peso político al referirse a la ruptura que mantiene con el Gobierno y a sus recientes declaraciones sobre la salud mental del mandatario.

Francos realizó un extenso análisis sobre la actualidad de la administración libertaria y se detuvo especialmente en los últimos dichos de la presidenta del Senado de la Nación. La vicepresidenta había expresado su preocupación por el estado del Presidente en un mensaje publicado en la red social X a fines del mes pasado, en medio de un cruce con la diputada Lilia Lemoine.

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", había publicado Villarruel en sus redes sociales.

Las palabras de la vicepresidenta generaron malestar entre distintas personas cercanas al Presidente. Entre ellas se mencionó a Diego Santilli, sucesor de Francos, quien calificó esas expresiones como una total "falta de sentido común".

Este miércoles fue el turno de Francos, quien, además de reconocer que continúa manteniendo un contacto estrecho con Milei, expuso públicamente su distancia con Villarruel y cuestionó el lugar desde el cual la vicepresidenta formula sus críticas.

"Absolutamente desubicado" y "poco leal"

Durante una entrevista con A24, el exfuncionario sostuvo que Villarruel cuestiona el accionar del Presidente desde una posición que, a su entender, resulta incompatible con su responsabilidad institucional como vicepresidenta de la Nación. "Ella critica el papel que está llevando adelante un Presidente desde un lugar absolutamente desubicado. Me parece mal, poco serio institucionalmente y poco leal", expresó Francos.

Sus declaraciones volvieron a poner de manifiesto la distancia existente entre la actual presidenta del Senado y distintos integrantes o exintegrantes del Gobierno nacional, en un contexto en el que las diferencias entre Villarruel y el oficialismo han quedado expuestas públicamente.

El exjefe de Gabinete concentró buena parte de sus cuestionamientos en las recientes expresiones de la vicepresidenta sobre la salud mental de Milei. Para Francos, esas declaraciones representan una crítica formulada desde un lugar institucional que consideró inapropiado.

La controversia se produjo luego del intercambio de Villarruel con Lilia Lemoine y del mensaje que la vicepresidenta publicó en X, donde manifestó una "genuina preocupación" por el estado del Presidente y por lo que describió como "persecuciones imaginarias" que, según expresó, Milei replica tanto en Argentina como en el exterior.

Francos minimizó el peso electoral de Villarruel

Luego de cuestionar sus declaraciones, Francos avanzó aún más en su análisis y minimizó directamente la figura política y electoral de Villarruel. "Ella fue electa vicepresidente porque Milei fue candidato y le ofreció, porque ella no era nadie, no tenía electorado propio. La gente lo eligió a Milei. Ella dice que la eligieron, pero no", afirmó el exjefe de Gabinete.

Con esa definición, Francos sostuvo que el respaldo electoral recibido por Villarruel estuvo directamente asociado a la candidatura presidencial de Milei y no a una estructura o caudal electoral propio.

Así, calificó que la actual vicepresidenta "vino como añadidura" a la elección que llevó a Javier Milei a la Presidencia en 2023. La frase se convirtió en uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones, al reducir el protagonismo político de Villarruel dentro de la fórmula presidencial que triunfó en aquellos comicios.

La relación entre presidentes y vicepresidentes

En su repaso sobre la situación política, Francos también recordó que en la Argentina los vicepresidentes y los presidentes han atravesado históricamente situaciones de conflicto. "Los vicepresidentes siempre tienen problema con los presidentes", señaló al referirse a la relación que actualmente mantienen Milei y Villarruel.

Sin embargo, el exfuncionario rechazó que pueda establecerse un paralelismo directo entre la actual vicepresidenta y Julio Cobos, quien ocupó la Vicepresidencia durante el primer mandato de Cristina Kirchner. El caso de Cobos quedó asociado al denominado voto "no positivo", que definió el rechazo definitivo a la Ley de Retenciones Móviles en julio de 2008.

Para Francos, existen diferencias entre aquel episodio y la situación que actualmente atraviesa Villarruel en su rol al frente de la Cámara alta.

La diferencia con el antecedente de Julio Cobos

El exjefe de Gabinete sostuvo que no observa un hecho equivalente al protagonizado por Cobos durante la votación de una iniciativa fundamental para el Gobierno de Cristina Kirchner.

Al respecto, destacó: "No he visto que Villarruel tuviera que desempatar en una ley fundamental y haya votado en contra". Con esa afirmación, Francos buscó marcar una diferencia entre el conflicto político que mantuvo Julio Cobos con la entonces presidenta Cristina Kirchner y la actual ruptura entre Victoria Villarruel y el Gobierno de Javier Milei.

El antecedente de 2008 estuvo marcado por el voto del entonces vicepresidente, que resultó determinante para el rechazo definitivo de la Ley de Retenciones Móviles. En el caso actual, según sostuvo Francos, no se produjo una situación de similares características en la que Villarruel, en su condición de presidenta del Senado, hubiera tenido que definir una votación de una ley fundamental y lo hubiera hecho en contra de la posición presidencial.