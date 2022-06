Corpacci le respondió a Fama

Durante la jornada de hoy, el Senado de la Nación llevó a cabo una Sesión Especial informativa donde el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, presentó el Informe de Gestión 132º. El mismo contó con 856 páginas que demuestran el trabajo que vienen realizando los ministerios nacionales para informar a las y los representantes del pueblo sobre la marcha del gobierno.

En su presentación el ministro coordinador enumeró las medidas impulsadas para fortalecer las economías regionales, acompañar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y potenciar su capacidad exportadora, también se explayó sobre políticas destinadas a la recuperación del trabajo registrado, programas como Pre-Viaje, el plan de obra pública llevado adelante para profundizar la integración y el desarrollo nacional, con casi 5.000 obras, entre finalizadas y en curso.

Al momento de su intervención, la Senadora del FdT por Catamarca, Lucía Corpacci, inició con las frecuencias de vuelos de línea con la que cuenta la provincia. Al respecto, apuntó contra los dichos del Senador catamarqueño Flavio Fama (JXC) “Lo primero que quiero decir es que, luego de muchas gestiones que hicimos con Mariano Recalde, que en su momento era el responsable de Aerolíneas Argentinas durante los años que Cristina Kirchner fue presidenta de la Nación, Catamarca llegó a tener 12 vuelos semanales, uno a la mañana y otro a la tarde, cubríamos toda la semana”. “Después llegó el presidente Macri y de tener 12 vuelos semanales tuvimos seis, y no había ninguna otra explicación más que Catamarca no era redituable, esas eran las palabras”. “Entonces fíjese que el senador reclama que tenemos seis vuelos semanales y que quiere tener más, pero durante los años de Macri, sin pandemias, sin guerra, tuvimos solo seis”. “Yo venía todas las semanas a reclamar y nunca tuvimos respuesta”. “Espero, ministro, que ustedes nos den una respuesta y que podamos tener por lo menos un vuelo diario”. Continuó.

Sobre los dichos del senador Fama sobre el avión sanitario adquirido por la provincia de Catamarca, Corpacci le aclaró que “se compró previo a incorporarlo al presupuesto de la Provincia, pasó por la Legislatura de Catamarca y fue aprobado”. “Además cumple todas las normas de un avión sanitario y una terapia intensiva tan moderna que creo no hay otro avión en nuestro país que esté equipado de esa manera, a la fecha lleva hecho 13 vuelos sanitarios”. “Entonces me parece que no es bueno no informarse antes de venir a este recinto, porque transmitimos información incorrecta que puede llegar a hacer mucho daño”.

Durante su alocución, el senador de Juntos por el Cambio, Flavio Fama, le cuestionó al ministro Manzur “¿cuáles son las obras que tanto se anunciaban en nuestra provincia y que no se ven?” por tal motivo, la Senadora Corpacci aclaró que “Tal vez el senador no haya preguntado, por eso no se dio cuenta qué era esa nueva estructura sobre la Quebrada de Moreira, es el acueducto norte que lleva agua a la ciudad capital, solucionando el problema de agua de las y los catamarqueños, obra que nosotros no hubiéramos podido hacer nunca con fondos provinciales, obra que estuvo presupuestada durante el gobierno de Macri y aprobada en el presupuesto nacional y nunca se ejecutó, nunca llegaron los fondos, nunca se pudo licitar y que recién ahora lo estamos haciendo realidad”.

“La ruta que va a Aconquija, el Instituto Néstor Kirchner, Instituto Tecnológico, que fue inaugurado hace muy pocos meses”. “Me llama la atención que el senador no haya visto, ya que él fue rector de nuestra UNCA, 121 millones de pesos puso el Gobierno Nacional para la ampliación de la Universidad”. “Digo, hay obra por todos lados y la verdad que nos quedamos con las ganas de más porque no tuvimos aprobado el presupuesto, Entonces también me parece que es importante que se hagan cargo, que cuando no se aprueba un presupuesto privan a los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de nuestras provincias de esas obras que corresponden”.

Además, la senadora catamarqueña consultó al ministro Manzur sobre “si el Gasoducto de Lavalle, que fue anunciado y licitado, efectivamente va a tener continuidad aún a pesar de esta dificultad que tenemos con el presupuesto”.

Corpacci, al momento de hablar sobre la actividad minera, mencionó que “el litio no es un commodity, por lo tanto, no tiene un precio internacional fijo, y la verdad que nuestra provincia ha cambiado su situación en relación a la minería durante los últimos diez años, ahora se exige mano de obra local, se cobra regalías, se cobra un fideicomiso para obras de infraestructura de la región y responsabilidad social empresarial, no el dinero que quieran, sino un monto fijo que garantice que esas comunidades se desarrollen”. “Quería preguntarle en relación a esto, si Usted ministro nos puede decir sobre el convenio que firmó YPF con la Empresa Provincial Minera CAMYEN, también para el desarrollo de exploración de litio en nuestra provincia”.

Para concluir, la Senadora destacó: “Nosotros tenemos más de 1200 viviendas en construcción en toda la provincia con fondos nacionales que generan mano de obra catamarqueña”. “Somos una de las provincias que más mano de obra ha creado en estos últimos años y es fruto de la minería y fruto de la obra pública financiada con fondos de la nación, Así que, señor ministro, espero que realmente la nación nos pueda seguir ayudando y podamos seguir construyendo esta patria que durante cuatro años fue destruida”.