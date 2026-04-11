Crisis económica e internas: Milei enfrenta tensiones mientras crecen las dudas sobre el rumbo

El escenario económico y político nacional, que impacta también en provincias como Catamarca, muestra señales de tensión dentro del Gobierno encabezado por Javier Milei. Durante la última reunión de Gabinete, el foco de varios ministros estuvo puesto en la incertidumbre política y las internas de poder, mientras el Presidente insistió en defender su programa económico y cuestionar a los medios de comunicación.

En ese contexto, comenzaron a surgir dudas dentro del propio equipo oficial. Un ministro consultó al titular de Economía, Luis Caputo, y a Pablo Lavigne sobre la situación económica. La respuesta incluyó un análisis con datos macroeconómicos y proyecciones que ubican a abril como un punto de inflexión en variables como actividad, consumo e inflación, actualmente en niveles de alerta. Caputo sostuvo que las perspectivas mejorarían en el "segundo semestre".

Sin embargo, a las pocas horas se conocieron cifras que reflejan una caída interanual del 8,7% en la actividad industrial, con sectores que registran descensos superiores al 20%. Frente a estos datos, Milei expresó públicamente la necesidad de sostener el rumbo económico, al señalar que los procesos de mejora no avanzan al mismo ritmo para todos y pedir paciencia a la población.

En paralelo, crece la preocupación por el empleo y la situación social. Encuestas recientes ubican al trabajo como la principal inquietud de los argentinos, seguido por la inseguridad y, en tercer lugar, la inflación. A este panorama se suma la expectativa por la difusión del índice de precios de marzo por parte del INDEC.

En el sector privado, los indicadores de consumo también reflejan dificultades. Informes internos de cadenas de supermercados señalan que el 80% de las compras se realizan en oferta y que los volúmenes de venta cayeron a niveles similares o inferiores a los de 2022-2023. A su vez, procesos de reducción de personal muestran una menor reacción sindical, en un contexto donde el temor a perder el empleo gana protagonismo.

Estudios de consumo indican que el 65% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes, mientras que nueve de cada diez aseguran haber ajustado sus gastos en el último año y tres de cada cuatro no logran ahorrar. Entre quienes tienen empleo, el 66% manifiesta preocupación por la posibilidad de perderlo. En términos emocionales, se observa un cambio en el clima social: la esperanza persiste, pero pierde terreno frente a la añoranza de épocas mejores.

Las negociaciones salariales también reflejan este escenario. Las paritarias se ubican por debajo de la inflación, en línea con las pautas oficiales. Un caso destacado es el del Sindicato de Comercio, cuyo acuerdo con cámaras empresariales aún no fue homologado por la Secretaría de Trabajo, generando incertidumbre sobre su aplicación a más de un millón de trabajadores.

Reconfiguración política y tensiones internas

En paralelo a la situación económica, el Gobierno avanza en el armado político con vistas a las elecciones de 2027. Persisten diferencias internas entre el sector liderado por Karina Milei y Santiago Caputo respecto a la estrategia territorial y las alianzas con gobernadores.

Mientras algunos sectores promueven sostener la estrategia electoral previa, otros plantean la necesidad de acuerdos con mandatarios provinciales para consolidar el proyecto político. En ese marco, se analizan concesiones de rutas y posibles acuerdos específicos con gobernadores como parte de una estrategia de reactivación.

Asimismo, se destaca el rol de Diego Santilli en la articulación con provincias, aunque aún persisten incógnitas sobre la configuración final de alianzas de cara a los próximos comicios.

El futuro de Manuel Adorni

Otro foco de incertidumbre dentro del oficialismo es la situación de Manuel Adorni. Su ausencia en una reciente actividad política relevante alimentó versiones sobre su continuidad en el cargo. A esto se suma una encuesta que le atribuye un 76% de imagen negativa.

En paralelo, avanzan investigaciones judiciales que incrementan la exposición pública del funcionario. Según trascendió, en los próximos días podrían surgir nuevas novedades en la causa en la que está involucrado.

La misma medición de opinión pública también refleja un deterioro en la imagen presidencial: Milei registra un 38% de imagen positiva frente a un 58% de negativa, el nivel más bajo desde el inicio de su gestión.

En este contexto, la continuidad de Adorni aparece como una decisión concentrada en el círculo más cercano del poder, integrado por el Presidente y su hermana Karina Milei, quien recientemente describió el nivel de exigencia del Gobierno al señalar que duerme pocas horas y está dedicada plenamente a la gestión.