Cristina está impactada, conmocionada, aseguró Oscar Parrilli

A pocas horas del intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa ayer, minutos después de las 21 de ayer, Cristina Kirchner está “impactada y conmocionada”. Así lo afirmó el senador Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a la vicepresidenta, en declaraciones radiales.

En esta línea, calificó de “algo muy grave y conmocionante” la agresión y que “fue Dios el que evitó” un desenlace fatal. “Ayer, Máximo (Kirchner) decía que están buscando algún muerto, nunca imaginamos que podría ser de este nivel, un intento de magnicidio”, agregó en radio Nacional Rock.

“Tiene que haber un replanteo de toda la manera en la que ella se contactaba con la gente, a ella le hacía muy feliz. Esto pone un interrogante de cómo tiene que seguir. Tiene que haber cambios, desde ya va a tener que traer consecuencias para el futuro y un cambio en muchas de las conductas y maneras en las cuales ella se movía”, planteó Parrilli.

En relación a la investigación al ataque, la jueza federal María Eugenia Capuchetti estuvo esta mañana en Juncal y Uruguay, la esquina del barrio de Recoleta donde anoche intentaron asesinar a Cristina Kirchner. Estuvo acompañada por los fiscales Carlos Rívolo y Eduardo Taiano. Los tres funcionarios judiciales están a cargo del expediente que se abrió para investigar los hechos.

Capuchetti llegó a las 7:20, habló con los integrantes de la Policía Federal que trabajan en la zona desde anoche, y se retiró. No subió al departamento de Cristina Kirchner ni tuvo contacto con la Vicepresidenta. A las 7:45 ya había regresado junto a los fiscales a Comodoro Py para continuar trabajando en el caso, informaron fuentes judiciales.

Durante la madrugada, funcionarios judiciales les tomaron declaración a los testigos del atentado. El hombre que intentó matar a CFK, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileño, de 35 años, se encuentra detenido en la sede policial de Cavia 3350 en el barrio porteño de Palermo, a la espera de ser trasladado para ser indagado por Capuchetti. Ese acto procesal podría suceder durante esta mañana.

Por otro lado, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, convocó para hoy a una reunión de urgencia de los ministros, encuentro previsto para las 8.30, según informaron fuentes de la Jefatura de Gabinete. Ayer, Alberto Fernández habló en cadena nacional luego del intento de asesinato a Cristina Kirchner y declaró feriado nacional para este viernes 2 de septiembre.

Su mensaje completo:

“Querido pueblo argentino, en el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual Vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner”.

“Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia”.

“En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la Vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó, pese a haber sido gatillada”.

“Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño”.

“Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia”.

“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”.

“Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada”.

“La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad”.

“Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan”.

“Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente la responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido”.

“Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia”.

“Por ese motivo, he dispuesto declarar en el día de mañana (por este viernes) feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

“El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado. Buenas noches”.