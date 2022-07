Cruce polémico entre Monti y Guerrero por la matriz productiva provincial

La presidenta de la Cámara baja, Cecilia Guerrero (Frente de Todos) salió al cruce de las declaraciones polémicas que realizó el diputado nacional y presidente de la UCR local, Francisco Monti (Juntos por el Cambio) con respecto a los datos de crecimiento de la matriz productiva provincial.

Guerrero defendió la política que lleva adelante el gobernador Raúl Jalil para sostener al sector industrial en un contexto nacional inflacionario.

“Lo que no tolera algún diputado nacional, es que gente de reconocida trayectoria y solvencia en sus actividades, expresen una visión completamente diferente a la del determinismo pesimista y trágico que la oposición de JxC pretende instalar a nivel nacional, y que los cambiemitas locales reproducen en un mecanismo espejo”, disparó Guerrero.

En ese contexto, la legisladora señaló que “Como en Catamarca los indicadores de crecimiento económico, radicación de nuevas industrias, incremento del empleo privado registrado, y baja ostensible de la desocupación son favorables, se brotan, porque quedan en evidencia que carecen de argumentos validos. Los datos verdaderos y sustentados en la realidad matan al relato falaz”.

Según Monti la política productiva e industrial de la provincia supuestamente no condice con la realidad que vive el sector y aseguró “cuestas conseguir insumos, cuesta establecer precios de la mercadería porque cualquier emprendedor o comerciante tienen que reponer para poder salir a vender, pero si no sabe cuál va a ser el precio de reposición es muy difícil que sepa cuál será el precio de venta. Esta es la situación en la que estamos hoy en la Argentina. Que esto, en la cúpula de algunas entidades gremiales empresariales no lo vean, me parece que también es estar alejado de la realidad”.

Al tiempo que agregó que existen “punteros políticos infiltrados” en organizaciones empresariales para decir que la situación económica de Catamarca es buena cuando a su criterio “la realidad dice lo contrario”.