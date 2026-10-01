Cuadernos: exhibieron nuevas imágenes y videos de la bóveda de Cristina en El Calafate

Las fotografías del allanamiento realizado en agosto de 2018 en la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate fueron exhibidas este jueves durante el juicio oral y público por el denominado Caso Cuadernos, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7).

La presentación del material fue solicitada por la fiscal general Fabiana León, en el marco de una jornada en la que también declararon integrantes de la Policía Federal que participaron del procedimiento y testigos civiles de los operativos.

El procedimiento había sido ordenado en 2018 por el juez de la causa de los Cuadernos de las coimas, quien dispuso el allanamiento de tres propiedades de Cristina Kirchner al considerar que, de acuerdo con la acusación, se trataba de "centros de acopio" de los sobornos recaudados y pagados por empresarios contratistas del Estado.

En la residencia ubicada en la villa turística santacruceña, definida por la expresidenta como su "lugar en el mundo", los efectivos federales detectaron una estructura que en aquel momento fue descripta como una "puerta camuflada".

Las fotografías permitieron observar el ingreso al espacio y el marco de acero con las bisagras que correspondían a una puerta blindada. Allí también se había encontrado documentación que fue secuestrada y posteriormente incorporada a distintas líneas de investigación.

𝐂𝐀𝐔𝐒𝐀 𝐂𝐔𝐀𝐃𝐄𝐑𝐍𝐎𝐒: 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀𝐒 𝐈𝐌𝐀𝐆𝐄𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐎𝐒 𝐀𝐋𝐋𝐀𝐍𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐀 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐊𝐈𝐑𝐂𝐇𝐍𝐄𝐑 𝐄𝐍 𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀 𝐂𝐑𝐔𝐙



Buenos Aires, 1 octubre (NA) - En una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, la Justicia reveló nuevas... https://t.co/3Y0mnTMrfV pic.twitter.com/CX8XktI823 — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 1, 2026

Una puerta modificada antes del operativo

El procedimiento de Gendarmería Nacional permitió detectar, en un espacio contiguo a la escalera que conducía a la planta baja, una puerta que llamó la atención de los investigadores. El juez Claudio Bonadio la había descripto en su momento como una "puerta camuflada". Posteriormente, en el procesamiento de la expresidenta, utilizó el término "bóveda", una caracterización que Cristina Kirchner desmintió de manera constante.

De acuerdo con las fotografías y el acta del operativo exhibidos durante el juicio, sobre el marco de acero original se había instalado mampostería y una nueva puerta común, mientras que la estructura original había sido retirada.

Los efectivos realizaron tareas para remover ese espacio y encontraron el marco original, correspondiente a lo que previamente había sido un armario o sector de guarda con una puerta blindada. El espacio analizado tenía las siguientes dimensiones:

2,85 metros de ancho.

0,97 metro de profundidad.

2,20 metros de alto.

Construcción de hormigón, cuya estructura no pudo ser rota.

En el informe, quienes observaron el lugar se refirieron a un "marco de acero camuflado con madera y un espacio sin acceso". El acta también dejó constancia de que el ambiente funcionaba en ese momento como un pequeño depósito donde se guardaban objetos personales, regalos institucionales, algunos objetos de valor y documentación diversa.

El testimonio del responsable del operativo

Las fotografías fueron exhibidas durante la declaración testimonial de Adrián Lotocki, quien en ese momento era jefe de la delegación Río Gallegos de la Policía Federal y estuvo a cargo del allanamiento.

Según su declaración, los investigadores encontraron, antes de subir al primer piso, un ambiente cuya puerta les llamó particularmente la atención. Lotocki describió que se trataba de una puerta pequeña con un contramarco y de gran grosor, cuya apertura demandó un trabajo particular por parte de Gendarmería. El testigo señaló que, una vez abierta por orden del juzgado, en el lugar se encontraron elementos de interés para la causa, entre ellos documentación y objetos de valor.

El acta del procedimiento aportó luego detalles técnicos sobre la estructura. Tras la remoción del revestimiento, el personal de Gendarmería halló un marco metálico perimetral de acero, pintado de gris claro.

En la jamba derecha se encontraron las dos bisagras, superior e inferior, que habían sido amoladas. Ese elemento permitió determinar que el giro de la puerta era hacia la izquierda y hacia el exterior.

La altura estimada de aquella puerta era de 1,80 metros, mientras que su ancho alcanzaba 0,70 metros. La conclusión consignada en el acta fue que esos elementos constituían un indicio de que habría existido una puerta blindada o de seguridad, con apertura hacia el exterior y giro izquierdo.

Un espacio con documentación de interés para la investigación

El allanamiento no quedó limitado al hallazgo de la estructura. En el interior del lugar fueron secuestradas carpetas y documentos sobre jueces, políticos, empresarios y grupos empresariales, que posteriormente fueron objeto de distintas investigaciones.

Entre los documentos mencionados durante el juicio figuraba un informe sobre el juez Claudio Bonadio y un dossier sobre Sandra Arroyo Salgado, jueza federal y exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. También aparecieron documentos relacionados con Guillermo Elazar, ex pareja de Salgado, incluyendo información sobre su situación patrimonial y datos de AFIP vinculados con sus bienes y situación fiscal, además de información correspondiente a la jueza federal de San Isidro.

Entre las carpetas secuestradas había una identificada como "Reutemann agendas", vinculada con el senador santafesino. La documentación también incluía informes sobre Francisco De Narváez, empresario y político que en 2009 le ganó las elecciones a Néstor Kirchner.

Empresas, bancos y operaciones bajo análisis

El listado de documentación incorporó además informes sobre distintos grupos empresariales. Entre ellos apareció una transcripción de escuchas telefónicas de Barrick Gold, empresa vinculada con la explotación de oro en el país y con base en San Juan.

Una de las transcripciones correspondía a una conferencia entre directivos del banco HSBC, relacionada con el financiamiento solicitado por la minera para una inversión de 350 millones de dólares. También había otra conversación entre directivos de Citigroup vinculada con la nacionalización de YPF. La documentación incluía asimismo informes sobre el escándalo de las coimas relacionadas con Petrobras, empresa en la que buscó hacer pie Cristóbal López.

Entre esos papeles figuraba documentación sobre la "Licitación de Combustible por parte de ENARSA", además de la transcripción de una teleconferencia en la que participaron analistas de distintos bancos y REPSOL, relacionada con la expropiación de YPF.

Por fuera de las carpetas específicas sobre compañías, los investigadores encontraron movimientos bancarios correspondientes a varias de esas empresas. Según fuentes judiciales citadas en la información base, había "planillas donde se sospecha controlaban sus gastos y ganancias".

Informes sobre espías, empresarios y otros nombres

Entre la documentación también apareció un informe sobre Antonio "Jaime" Stiuso, jefe de los espías que Cristina Kirchner echó en diciembre de 2014.

Otro de los documentos estaba relacionado con Pedro Tomás Viale, "Lauchón", agente de contrainteligencia asesinado y señalado como persona de extrema confianza de Stiuso. El material secuestrado también incluía una carpeta sobre Federico Elaskar, empresario y exdueño de La Rosadita, la financiera donde, según la información aportada, el hijo de Lázaro Báez, Martín, su abogado Jorge Chueco y otras personas de su entorno aparecen contando más de cinco millones de dólares.

Entre los documentos había además un informe relacionado con una denuncia contra la exmandataria por la sospecha de que no contaba con su título de abogada.

Finalmente, los investigadores encontraron informes sobre el Grupo Clarín y un análisis detallado de la Agencia Federal de Inteligencia sobre la compra de dólares durante el cepo cambiario. Ese análisis correspondiente a 2014 estaba dividido entre compradores frecuentes, compradores de grandes volúmenes y compradores considerados compulsivos.