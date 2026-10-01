Villarruel en España: Foro Parlamentario Iberoamericano y reuniones institucionales

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a España para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará este 1 y 2 de octubre en Madrid y reunirá a representantes parlamentarios de los países que conforman la comunidad iberoamericana.

En la previa de las actividades centrales del encuentro, la titular del Senado argentino compartió este miércoles parte de su agenda en el país europeo a través de su cuenta de Instagram. Allí informó sobre la reunión que mantuvo en el Senado de España con el Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano.

Villarruel señaló que asistió acompañada por los senadores nacionales Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Moverse Santa Cruz), Martín Goerling (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

Durante la actividad, la delegación argentina fue recibida por el presidente del Senado de España, Pedro Rollán, con quien mantuvieron un encuentro centrado en el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y en el intercambio de experiencias parlamentarias.

La vicepresidenta explicó que el objetivo de la reunión fue "fortalecer los vínculos entre nuestros países, compartir experiencias y seguir trabajando por una Iberoamérica unida basada en el diálogo, la cooperación y el respeto institucional".

Una apertura con autoridades de España e Iberoamérica

La actividad formal del XII Foro Parlamentario Iberoamericano comenzará el jueves 1 de octubre a las 10 horas, con la sesión inaugural que tendrá lugar en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España.

La apertura contará con la participación de distintas autoridades vinculadas a las instituciones españolas y a la comunidad iberoamericana. Entre los oradores estarán la presidenta de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares; y el presidente del Senado español, Pedro Rollán.

El cierre de esta instancia inaugural estará a cargo del rey Felipe VI. A partir de allí, el foro avanzará sobre una agenda vinculada con algunos de los principales desafíos que atraviesan las democracias contemporáneas. Las exposiciones estarán a cargo de especialistas y autoridades parlamentarias que abordarán diferentes dimensiones de esos desafíos.

Inteligencia artificial, polarización y desinformación

Uno de los ejes de las conferencias estará relacionado con el impacto de la inteligencia artificial. Sobre este tema expondrá Nuria Oliver, directora de la Fundación ELLIS Alicante, quien centrará su participación en las transformaciones y desafíos vinculados con esta tecnología.

La agenda también incluirá una mirada sobre las dificultades que atraviesan las democracias en contextos de fragmentación política y creciente polarización. El filósofo y ensayista Daniel Innerarity abordará las amenazas relacionadas con la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos. De esta manera, el programa del foro incorpora cuestiones vinculadas tanto con las transformaciones tecnológicas como con los fenómenos políticos y sociales que plantean desafíos para el funcionamiento de las democracias contemporáneas.

Entre los temas previstos se encuentran:

Impacto de la inteligencia artificial , a cargo de Nuria Oliver.

, a cargo de Nuria Oliver. Fragmentación política, polarización, desinformación y populismos , con la exposición de Daniel Innerarity.

, con la exposición de Daniel Innerarity. Amenazas híbridas y desinformación en conflictos armados , a cargo de Ruslan Stefanchuk.

, a cargo de Ruslan Stefanchuk. Brechas de igualdad de género , tema que será desarrollado por Tània Verge i Mestre.

, tema que será desarrollado por Tània Verge i Mestre. Diplomacia parlamentaria y desafíos geopolíticos actuales, eje de la exposición de José Pedro Aguiar-Branco.

Ucrania, igualdad de género y diplomacia parlamentaria

El programa contempla además la participación del presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, quien analizará las amenazas híbridas y la desinformación en los conflictos armados.

La cuestión de las desigualdades también tendrá un espacio específico. La catedrática Tània Verge i Mestre expondrá sobre las brechas de igualdad de género, incorporando esta problemática al conjunto de temas que serán tratados durante las jornadas. Por su parte, el titular de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, centrará su intervención en el rol de la diplomacia parlamentaria frente a los desafíos geopolíticos actuales.

El conjunto de exposiciones permitirá abordar el escenario democrático desde diferentes perspectivas, con la participación de representantes políticos, especialistas y autoridades parlamentarias de distintos países.

La segunda jornada estará dedicada a las conclusiones

Las actividades continuarán el viernes 2 de octubre en el Palacio del Congreso de los Diputados, donde se desarrollará una sesión plenaria.

Durante esta segunda jornada se presentarán las conclusiones alcanzadas en las cuatro mesas de trabajo que integrarán el encuentro. También tendrán lugar las intervenciones de los presidentes de los distintos parlamentos y de los jefes de las delegaciones participantes.

El cierre permitirá reunir los principales resultados del trabajo desarrollado durante ambas jornadas. En esa instancia se conocerán las conclusiones finales del encuentro, que conformarán el resultado de las discusiones y aportes realizados por los parlamentarios.