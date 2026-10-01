Lograron conectar Antofagasta de la Sierra y Fiambalá a través de Chuquisaca

Los equipos de trabajo de Vialidad Provincial lograron concretar la apertura de la traza que permite conectar Antofagasta de la Sierra y Tinogasta a través del camino de montaña de Chuquisaca, en un recorrido de más de 100 kilómetros.

La intervención representa un primer avance de una obra que busca establecer una nueva conexión entre la Puna y Fiambalá, vinculando dos regiones de la provincia mediante un trazado de montaña. La apertura se concretó con fondos provinciales y de regalías, recursos destinados a avanzar en esta primera etapa de una obra que plantea una nueva alternativa de conexión dentro del territorio catamarqueño.

El trabajo desarrollado por Vialidad Provincial permitió completar la apertura de la traza, aunque desde el organismo aclararon que todavía quedan tareas por realizar antes de que el camino pueda ser utilizado de manera normal por vehículos.

El impacto en turismo, logística y transporte

Tras conocer la concreción de esta primera etapa, el gobernador Raúl Jalil destacó el alcance que puede tener la nueva conexión entre ambas regiones.

"Es un primer paso para una nueva conexión que va a transformar el turismo, la logística y el transporte entre dos regiones fundamentales de nuestra provincia", aseguró el mandatario a través de sus redes sociales. La referencia del Gobernador pone el foco en tres áreas vinculadas con el desarrollo de esta conexión: turismo, logística y transporte.

La obra plantea así una vinculación que no se limita al traslado entre localidades, sino que busca generar una nueva alternativa de conexión entre la Puna y el área de Fiambalá, a través de un camino de montaña cuya traza supera los 100 kilómetros.

El avance alcanzado representa, en este sentido, la primera instancia de un proyecto que todavía requiere nuevas intervenciones para que el recorrido pueda quedar completamente habilitado.

Para Vialidad Provincial, una conexión inédita

El director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, también destacó la importancia del avance alcanzado.

"Unir Fiambalá con Antofagasta de la Sierra es algo inédito para nuestra provincia", manifestó. La definición resume la dimensión del trabajo realizado sobre un trazado que atraviesa el camino de montaña de Chuquisaca y que permitirá establecer una conexión entre dos regiones que hasta ahora no contaban con esta alternativa vial concretada.

La apertura de la traza constituye, por lo tanto, un paso dentro de un proceso de obra que continuará con nuevas tareas sobre el recorrido.

El proyecto se desarrolla con participación directa de Vialidad Provincial, cuyos equipos de trabajo se encuentran actualmente desplegados en diferentes sectores del trazado para avanzar con las obras que todavía permanecen pendientes.

Traza está abierta, pero el camino todavía no está habilitado

Uno de los aspectos centrales de la información brindada por Vialidad Provincial es que la apertura de la traza no significa que el camino haya quedado habilitado para el tránsito.

El organismo informó expresamente que todavía restan realizar obras en distintos sectores del recorrido. Por ese motivo, la circulación de vehículos no está permitida en esta etapa. Actualmente, personal y maquinaria de Vialidad Provincial continúan trabajando en diferentes puntos del trazado, mientras avanzan las tareas necesarias para completar las intervenciones previstas.

Ante esta situación, desde el organismo se solicitó expresamente no ingresar ni circular por la zona de obra. La advertencia resulta especialmente relevante debido a que el camino se encuentra todavía en proceso de ejecución y existen sectores donde continúan las tareas de construcción y acondicionamiento.