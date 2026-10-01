Milei habló en París: "Si reelegimos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

El presidente Javier Milei afirmó ante empresarios europeos reunidos en la Argentina Week de París que, si su gobierno es reelecto en 2027, 2028 será "el mejor año económico de la historia" argentina.

El mandatario planteó esa proyección como uno de los principales argumentos de su exposición frente a inversores y empresarios. Según sostuvo, los efectos de la política económica de su administración podrán observarse tanto en los mercados financieros como en la economía real. "Quiero comenzar con una verdad simple, pero poderosa: cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina sabe que, si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia. Eso se va a ver tanto en los mercados financieros como en la economía real", afirmó.

En ese marco, Milei también llamó a los inversores a tomar posición antes de que la Argentina alcance el denominado investment grade, al sostener que quienes lleguen posteriormente enfrentarán mayores costos y retornos menores.

"El momento de apostar por Argentina es ahora", aseguró. Y agregó: "El que llegue después del investment grade pagará caro y tendrá retornos menores".

El futuro económico y el resultado electoral

Durante su exposición, el Presidente relacionó directamente sus proyecciones económicas con el resultado de las próximas elecciones. Milei sostuvo que, si el oficialismo repite el resultado obtenido el año próximo, podría alcanzar una mayoría suficiente para profundizar su programa de reformas.

"Si nosotros el año que viene repetimos el resultado, ganaríamos en primera vuelta. Además pasaríamos a tener el control de Diputados y estaríamos a muy pocos senadores de tener el control de la Cámara Alta", afirmó.

A partir de ese escenario, destacó el alcance que podría tener un Congreso favorable para su administración. "Por lo tanto, si en 30 meses hemos sido el Gobierno más reformista de los últimos 100 años, todos juntos, imagínense con un Congreso totalmente favorable", expresó.

El planteo del mandatario ubicó al próximo proceso electoral como un elemento central de sus proyecciones políticas y económicas, al vincular una eventual reelección con la posibilidad de profundizar las reformas impulsadas por su administración.

Críticas a la oposición y respaldo a los gobernadores

Milei también utilizó su discurso para redoblar sus críticas contra la oposición, a la que calificó de "malintencionada" y acusó de continuar "enfrascada en un mundo que ya no existe".

Al mismo tiempo, el Presidente agradeció la presencia y el acompañamiento de los gobernadores aliados que participaron de las actividades vinculadas con la Argentina Week. En ese contexto, sostuvo que el objetivo de "hacer a la Argentina grande nuevamente" está por encima de cualquier pertenencia política.

"De hecho, saben que lo que se viene es una revolución del interior del país. Las provincias argentinas serán irreconocibles en áreas en unas décadas", afirmó.

El mensaje combinó así la defensa del rumbo económico con una referencia específica al papel que, según su proyección, tendrán las provincias en las próximas décadas.

La herencia económica que Milei describió

Durante su exposición ante los empresarios europeos, el Presidente también realizó una descripción de la situación que, según afirmó, recibió al asumir. "Recibimos un país quebrado", sostuvo, antes de destacar la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como "el mejor ministro de Economía de la Argentina". También destacó la labor del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y del canciller Pablo Quirno.

Milei afirmó que durante los primeros casi tres años de su gestión se alcanzaron resultados que, según su interpretación, muchos consideraban imposibles.

"Heredamos un Estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia, y entendimos que la raíz del problema era sencillamente que teníamos un Estado gigantesco que no podía financiar su gasto", sostuvo. El Presidente detalló además las cifras fiscales y monetarias que utilizó para describir aquella situación.

Cinco puntos del PBI: déficit en el Tesoro.

déficit en el Tesoro. Diez puntos del PBI: déficit en el Banco Central.

déficit en el Banco Central. Cuatro bases monetarias: pasivos remunerados del Banco Central venciendo a un día.

pasivos remunerados del Banco Central venciendo a un día. Diez bases monetarias: equivalente de deuda financiera en pesos del Tesoro Nacional venciendo a un día.

Milei calificó ese escenario como "trágico" y sostuvo que dejaba al país al borde de una hiperinflación.

Una política económica orientada a la libertad de mercado

El Presidente defendió además el rumbo económico de su administración y sostuvo que la comparación con los tres gobiernos anteriores resulta "demoledora". "Estamos generando más dólares que nunca, con una cantidad de pesos controlada. En todas las variables importantes estamos haciendo un mejor gobierno", afirmó.

En la misma línea, sostuvo que la Argentina busca convertirse en el país "más pro mercado de Occidente" y aseguró que ya se encuentra entre los países que más crecen. "El camino que tenemos por delante es claro: no vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo", expresó.

Milei volvió a destacar en ese tramo de su exposición los resultados obtenidos durante los primeros casi tres años de gestión y reiteró que el punto de partida había sido un Estado que, según su descripción, no podía financiar el nivel de gasto existente.

Una "bazuca" de US$75.000 millones ante la volatilidad electoral

En relación con las elecciones que vienen y los riesgos de volatilidad que suelen acompañar los procesos electorales, Milei aseguró que el Gobierno cuenta con una herramienta de aproximadamente US$75.000 millones para enfrentar ese contexto.

"Estamos bien armados para enfrentar a todos los intentos desestabilizadores y golpistas que no tuvieron éxito el año pasado y que con este Congreso que tenemos ahora, mucho menos", afirmó. El mandatario reconoció que conoce las restricciones que enfrenta su administración y utilizó una expresión particular para describir su situación: "sabemos que estamos en la silla eléctrica".

Sin embargo, inmediatamente sostuvo que el Gobierno cuenta con una posición que le permitirá imponerse: "Conocemos las restricciones, pero jugamos mejor que ellos y vamos a ganar". También mencionó al banco JP Morgan al referirse a la posibilidad de que una victoria oficialista permita alcanzar el investment grade.

"Ya lo dijo JP Morgan: si ganamos vamos a conseguir el investment grade, algo que no es menor", afirmó. Según la proyección que planteó Milei, ese reconocimiento permitiría una baja de la tasa de interés, seguida por un proceso de crecimiento muy fuerte y una "caída aún más fuerte de la pobreza".

Una apuesta al crecimiento y a la inversión

El Presidente también puso cifras a su proyección sobre el desempeño de la economía argentina. Aseguró que, al cierre de su mandato el próximo año, la economía acumulará un crecimiento superior a 16 puntos.

Milei comparó esa evolución con la expansión promedio de los países de la OCDE, que ubicó por debajo del 6%, y sostuvo que el crecimiento argentino equivaldría a entre tres y cuatro veces el promedio histórico del país. La perspectiva forma parte de la convocatoria que realizó ante los empresarios europeos. En ese escenario, el mandatario sostuvo que las condiciones para invertir en Argentina están dadas y reiteró su invitación a participar del proceso económico que proyecta para los próximos años.

"Si 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia, el momento de apostar por la Argentina es ahora. Los invito a formar parte de la grandeza que nos espera a todos", afirmó.

La Argentina Week y una expectativa sobre las inversiones

Milei también recordó los resultados de la anterior Argentina Week, al señalar que en aquella oportunidad se recibieron anuncios por más de US$16.000 millones.

"En la anterior Argentina Week recibimos anuncios por más de 16 mil millones de dólares y esperamos que esta gira sea más fructífera", sostuvo. Su exposición en París quedó así estructurada alrededor de varios ejes: la defensa de las reformas económicas implementadas, la descripción de la situación que atribuye a la herencia recibida, las perspectivas electorales de 2027, la posibilidad de alcanzar el investment grade y una convocatoria directa a los inversores.

El Presidente insistió en que su administración apunta a transformar el funcionamiento económico del país y a ampliar la libertad de mercado. En ese sentido, afirmó que no descansará hasta que Argentina sea "el país con mayor libertad económica del mundo".

Tras su participación en la Argentina Week de París, Milei tiene previsto reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dentro de la agenda que desarrolla en el país europeo.