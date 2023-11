¿Cuál será el rol de Fátima Florez si Milei asume la presidencia?

Javier Milei va camino al balotaje, que se realizará el 19 de noviembre. Ese día estará acompañado de Fátima Florez, su pareja, que se convirtió en un gran sostén. Así lo aseguró en una nota con Yuyito Gónzalez en su nuevo programa de Ciudad Magazine, donde además aprovechó para aclarar que no atraviesan ninguna crisis, pese a los rumores.

“Estoy de novio con una mujer maravillosa. No somos celosos. Es muy divertida e inteligente. Tiene un humor rápido y explosivo. Cuando aparecen encuestas donde ando bien tratan de atacarme de distintos lados. Buscan desestabilizarme metiéndose en mi pareja y generan mentiras”, explicó sobre las escandalosas versiones de ruptura por supuestos maltratos de su parte.

Acto seguido, reconoció que ella lo hace desconectar de “toda la porquería que hablan de él”. “Ella no es una carga, todo lo contrario. Nos conocimos en lo de Mirtha Legrand y teníamos la cabeza en otro lado. Muchos meses después empezamos a chatear. Se dio”, agregó. En el programa de Mirtha Legrand, Fátima Florez aclaró que hará temporada en Mar del Plata aunque sea Primera Dama. (Foto: Movilpress)

Por último, contó la importante determinación que tomó en caso de ganar la presidencia y que la actriz se convierta en la Primera Dama: “Ella está comprometida con su actividad y seguirá con eso independientemente de si me toca ser presidente o no. Me parece importante. Yo creo que ella tiene que seguir haciendo su vida profesional, no tiene que relegar su éxito por nada ni nadie. Es una persona que trabaja muchísimo, que su éxito lo construyó en base a muchísimo esfuerzo. Sería una atrocidad que deje de hacer un trabajo tan maravilloso. Quiero que siga con su trabajo”. Fátima Florez y Javier Milei siguen juntos y muy enamorados. (Foto: Movilpress)

Javier Milei reveló cómo lo contuvo Fátima Florez después del resultado de las elecciones

En la primera entrevista que dio luego de haber quedado segundo en las elecciones presidenciales, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, analizó la estrategia que va a tener frente al balotaje en el que se disputará el poder con Sergio Massa. En la charla con Radio Continental, además, habló sobre Fátima Florez.

El economista contó que su novia estuvo con él luego de que se supiera que el porcentaje que obtuvo. “Fátima me acompañó. La verdad es que estoy muy contento, porque es una persona muy constructiva y tiene un excelente sentido del humor que hace que todo sea mucho más fácil”, remarcó. Javier Milei dijo estar enamoradísimo de Fátima Florez. (Foto: captura de eltrece)Por: eltrece

Cuando el periodista le preguntó si estaba enamorado de la imitadora, el libertario no pudo eludir la respuesta. “Sí. Es verdad. No tengo por qué negarlo. Es una mujer muy inteligente, muy talentosa, con una visión muy aguda. En ese sentido, juega un rol muy importante”, sostuvo acerca del lugar que tiene Fátima en su estructura diaria.