Damnificados por Beta Bank advierten posible nueva estafa a través de un fidecomiso local

Las denuncias por supuestas estafas, asociaciones ilícitas y engaños financieros que son materia de investigación en nuestra provincia suman un capítulo más, está vez, fuentes consultadas por LA UNIÓN denunciaron una posible nueva estafa a través de un fideicomiso local que en principio estaría ofreciendo una solución a los presuntos estafados por la financiera Beta Bank, pero que en realidad y según los propios damnificados, se trataría de otra nueva operación que podría terminar en una nueva estafa. Y apuntaron contra el vice cónsul de Italia en Catamarca, Pablo Vargiú, quien forma parte de este nuevo fideicomiso y que además sería quién los convocó para rubricar supuestamente un acta para llegar a un acuerdo financiero que dejaría sin efecto el pago de la duda que vienen reclamando con la anterior financiera.



En diálogo con este medio, las personas que habrían resultado engañadas por Beta Bank revelaron que fueron convocados por los integrantes de este nuevo fideicomiso denominado "Selenium - Fideicomiso Cripto Internacional"y que el encuentro se concretaría en el transcurso de esta semana, y que tendría como fin ofrecer una especie acuerdo con quienes resultaron víctimas del supuesto engaño financiero y poder asociarse para recuperar el dinero que fue invertido oportunamente en Beta Bank. Sin embargo, pusieron bajo sospecha que esta nueva organización financiera pueda devolverles el dinero invertido en Beta Bank y temen ser nuevamente engañados, por lo que solicitan que la Justicia Federal intervenga.



Durante la entrevista, los damnificados pidieron mantener en reserva su identidad comentaron que luego de realizar la denuncia correspondiente contra Beta Bank a través de la presentación de una carta documento fueron contactados desde la empresa para volver a formar parte de la misma, pero esta vez bajo otra modalidad, le habrían ofrecido ingresar a un fidecomiso (Selenium - Fideicomiso Cripto Internacional). "La mayoría no vamos a aceptar, pero algunos decidieron ir la reunión que se va hacer en estos días para ver de qué se trata. En principio nos dijeron que es para formar parte de este nuevo fideicomiso y que deberíamos firmar un acta acuerdo. La reunión en teoría está organizada por la gente que está armando el fidecomiso encabezado por Pablo Vargiú, el cónsul de Italia aquí en Catamarca; y un familiar de él (Antonio Vargiú) y Emilio Marchetti, ellos serían los fiduciantes, nos resulta muy extraño este arreglo que hicieron o que intentan hacer con nosotros", afirmaron.



En ese marco de declaraciones, los damnificados también cuestionaron al ARCA (Agencia de Recaudación de Catamarca), ya que el nuevo fideicomiso fue autorizado por el organismo estatal y publicado oportunamente en el Boletín Oficial con fecha 14 de marzo del 2022.

"Hay muchísimos damnificados, hay gente que invirtió en Beta Bank y tuvo su resultado, esa experiencia habría sido el motor de incentivo para otros, y del cual muchos decidimos sumarnos. Desde el 25 de enero al 15 de febrero de este año entregamos casi un millón y medio de dólares entre todos, es muchísima plata y no tuvimos respuesta en absolutamente nada, es decir no nos pagaron nada. Ahora, surge este nuevo fideicomiso, pero según los abogados que contratamos, esta nueva figura surge para terminar, concretar y llevar a cabo la estafa. Es decir, que todos los pagarés o documentos que nos dieron con la firma de Beta Bank quedarían sin efecto, si firmamos el acta con Vargiú, vamos a quedar sin posibilidad alguna de reclamar nuestra plata. Creemos que lo que están planteando, es salvarse ellos porque Vargiú en uno de los grandes inversores de Beta Bank, y ahora a costa del dinero que nosotros pusimos en dólares, y que no recibimos ni una sola cuota, quieren tomar partido", sentenciaron



Publicación en el boletín oficial

SELENIUM - FIDEICOMISO CRIPTO INTERNACIONAL

Por disposición de la Sra. Jueza a cargo del Registro Público, Secretaría Autorizante, se ha resuelto ordenar la publicación de Edicto por UN (1) día en el Boletín Oficial y Judicial para hacer saber sobre la inscripción ante este Registro del CONTRATO DE FIDEICOMISO: En San

Fernando del Valle de Catamarca, Capital de la Provincia de Catamarca, República Argentina, a los 14 días del mes de Marzo de dos mil veintidós, se reúnen los Sres. LUIS EMILIO MARCHETTI,... por una parte, ANTONIO VARGIU...por otra parte y PABLO VARGIU... por otra parte, quienes comparecen por sí, en ejercicio de sus propios derechos; y exponen que constituyen un contrato de fideicomiso, asumiendo ellos la calidad de FIDUCIANTES ORIGINANTES, el que se regirá por las siguientes clausulas y condiciones: PRIMERO: OBJETO: el fideicomiso tiene por objeto realizar, por si o por terceros, en el país, en el extranjero o en la nube, el desarrollo de nuevas tecnologías, siendo su actividad principal el Minado de Criptomonedas y el desarrollo del entorno que dicho minado necesita para cumplir con el mandato de los Fiduciantes. Esta actividad la realizara el Fideicomiso en forma directa o contratando servicios de terceros a efectos de poder desarrollar dicho objetivo. Como actividad secundaria el fiduciario debe realizar capacitaciones en el uso y desarrollo de criptomonedas, token y nuevas tecnologías y brindar en la plataforma del fideicomiso servicios alternativos

relacionados con el uso y manejo de estas, tradeo, y todo tipo de contrato que se desarrollen con los token o criptomonedas…..