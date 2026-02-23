De Washington a los Valles: Milei prepara su desembarco en Catamarca para saldar una deuda federal

La estrategia política de Javier Milei ha ingresado en una fase de marcado pragmatismo territorial con vistas a su proyecto de reelección para octubre de 2027. Tras convertirse esta semana en el mandatario argentino con más viajes a los Estados Unidos en la historia —sumando 14 excursiones tras su reciente paso por Washington—, el Ejecutivo busca equilibrar la balanza interna. En este contexto, la planificación de una visita a Catamarca adquiere una relevancia simbólica fundamental, ya que representa uno de los distritos que el jefe de Estado no ha visitado oficialmente ni recorrió durante la campaña electoral de 2023.

Esta decisión de la cúpula de poder mileísta responde a la necesidad de completar el denominado "Tour de la Gratitud", un esquema impulsado junto a Karina Milei y Martín Menem para apuntalar candidatos locales y fidelizar el voto en provincias donde el oficialismo obtuvo victorias en 2023 y 2025. El objetivo es que el Presidente logre "completar el álbum" de los 24 distritos nacionales antes del próximo turno electoral, saldando la deuda con provincias como Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, La Pampa, Misiones, Chubut y Río Negro, que aún aguardan una visita institucional.

El contraste federal y la ventaja de la vicepresidencia

La urgencia por desembarcar en suelo catamarqueño se acentúa al contrastar la agenda presidencial con el despliegue de Victoria Villarruel. Mientras Milei ha priorizado su perfil de líder global con viajes confirmados para marzo a Miami para encontrarse con Donald Trump y a Nueva York para un foro de JP Morgan, la vicepresidenta ha consolidado una presencia federal mucho más agresiva. Villarruel ya ha recorrido 20 distritos, restándole solo cuatro para completar el mapa nacional, y mantiene vínculos con gobernadores que el Presidente aún no recibe, como Gildo Insfrán o el riojano Ricardo Quintela. En el caso específico de Catamarca, la diferencia es elocuente: la vicepresidenta ya ha visitado la provincia en reiteradas ocasiones, mientras que el casillero del mandatario permanece vacío.

Riesgos sociales y el blindaje de la agenda territorial

El desembarco en el interior no está exento de desafíos logísticos y de seguridad. La situación económica y la tensión social derivada de los despidos han condicionado la agenda del mandatario, quien teme encontrar focos de hostilidad similares a los registrados en el conurbano bonaerense. Por este motivo, las incursiones en las provincias pendientes serán debidamente digitadas y contarán con un fuerte operativo de blindaje mediante fuerzas federales. El Gobierno busca que estos actos funcionen como una plataforma de contacto directo, permitiendo a Milei mantener su aura de outsider mientras se comporta, en la práctica, como un político profesional capaz de negociar con la dirigencia tradicional.

A pesar de que tras asumir la Presidencia se había manifestado la intención de trasladar el gabinete a las provincias para monitorear la gestión nacional —una lógica que implementaron gestiones anteriores—, las prioridades legislativas, como la reciente aprobación de la Reforma Laboral, han postergado ese despliegue visual. El desafío inmediato para 2026 será transformar el éxito electoral obtenido de forma remota en una estructura territorial sólida. Catamarca será la prueba de fuego para un mandatario que, hasta el momento, ha mostrado mayor comodidad en los escenarios internacionales de Washington y Miami que en las capitales del Noroeste Argentino.