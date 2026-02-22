El Gobierno Nacional acelera su agenda estratégica ante el cierre de sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo Nacional inicia este lunes 23 de febrero de 2026 una de las semanas más determinantes de su calendario político y legislativo. Con el cronómetro marcando el final de un intenso periodo de actividad parlamentaria, la administración central ha diseñado una hoja de ruta intensiva que combina la coordinación política de alto nivel, el cumplimiento de metas macroeconómicas rigurosas y la preparación de la puesta en escena más importante del año institucional: la Apertura de la Asamblea Legislativa el próximo 1º de marzo.

El presidente de la Nación, Javier Milei, ha centrado su atención personal en el cierre de las sesiones extraordinarias, un periodo que ha servido de termómetro para medir la capacidad de maniobra del oficialismo. Paralelamente, el mandatario se encuentra abocado a la redacción del discurso que pronunciará ante el Congreso Nacional. Se espera que en dicha alocución el Jefe de Estado realice un balance detallado de sus dos primeros años de gestión y anuncie una batería de nuevas medidas para el resto del año, manteniendo el foco puesto en la reforma laboral que ya consiguió su aprobación inicial la semana pasada.

Estrategia política y consolidación legislativa en Balcarce 50

La actividad en la Casa Rosada será incesante desde el comienzo de la jornada. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, encabezará la primera mesa política de la semana este lunes por la tarde. El objetivo primordial de este encuentro es alinear la estrategia legislativa tras la reciente sanción del Proyecto de Modernización Laboral, una iniciativa central de La Libertad Avanza (LLA) que el Gobierno considera un pilar para la reactivación económica.

En esta cumbre estratégica participarán figuras de peso en la estructura de gobernabilidad, tales como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo 'Lule' Menem. También formarán parte del cónclave el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Esta mesa buscará garantizar la cohesión interna frente al cierre formal de sesiones extraordinarias previsto para este viernes, donde se tratarán proyectos de gran sensibilidad como la Ley Penal Juvenil y el trascendental acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El factor Bariloche y la diplomacia de alto nivel

Mientras la capital se sumerge en el debate legislativo, la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se convertirá en el escenario de un suceso diplomático de relevancia internacional. Este mismo lunes se espera la visita no oficial de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Aunque el hermetismo sobre los motivos del viaje es prácticamente total, el despliegue logístico evidencia la importancia del mandatario visitante, quien llegará acompañado por un cuerpo de aproximadamente 200 personas y contará con cuatro helicópteros a su disposición para el desplazamiento interno. Si bien no se ha confirmado oficialmente, crece la expectativa por una posible reunión entre Zayed Al Nahyan y Milei durante su estancia en la Patagonia.

Metas fiscales y el horizonte del 1º de marzo

El martes, la actividad retornará a Buenos Aires con una nueva reunión de Gabinete donde el Ejecutivo Nacional buscará concretar los objetivos principales de cada ministerio. Estos informes técnicos se sumarán al cuerpo del discurso presidencial para la Apertura de Sesiones Ordinarias, funcionando como sustento de los logros reclamados por la administración. En este marco, el Gobierno se prepara para un cierre de semana enfocado en la gestión operativa y el control de daños, manteniendo encuentros puntuales con ciertos ministros para repasar el cumplimiento de las metas fiscales proyectadas para el primer trimestre de este año.

Este seguimiento minucioso del gasto público es lo que permitirá al Presidente ratificar ante el Congreso el rumbo económico trazado desde el inicio de su mandato. Con el cierre de las sesiones extraordinarias el viernes y los preparativos finales para la Asamblea Legislativa del domingo 1º de marzo, el oficialismo busca proyectar una imagen de solidez institucional y determinación política para afrontar los desafíos de la segunda mitad de su gestión.