Menem busca expulsar a Carignano: "Atacó el lugar que le da trabajo"

La tensión política en el Congreso de la Nación ha alcanzado un nuevo punto crítico que amenaza con derivar en una sanción institucional sin precedentes. El oficialismo, encabezado por las principales figuras de La Libertad Avanza, ha comenzado a evaluar formalmente la expulsión de Florencia Carignano de la Cámara de Diputados. La medida surge como respuesta directa a los incidentes protagonizados por la legisladora durante la sesión en la que se trató la reforma laboral, donde las interrupciones y actos materiales contra la infraestructura del recinto marcaron una jornada de extrema beligerancia.

En declaraciones exclusivas brindadas a TN de Noche, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue tajante al referirse a la situación de la diputada del bloque justicialista. Según detalló el titular del cuerpo, Carignano incurrió en conductas que obstaculizaron el normal desarrollo del debate, llegando incluso a desenchufar cables en plena sesión de la semana pasada. Para Menem, este comportamiento no solo representa una falta de decoro, sino una afrenta directa a la institución: "Atacó el lugar que le está dando trabajo", sentenció el dirigente libertario.

La viabilidad de la remoción y el costo de la interrupción

El planteo del Gobierno no se limita a un mero reproche verbal. La intención de fondo es que los legisladores que interrumpieron la sesión no sigan formando parte del cuerpo deliberativo. "La lógica sería que no trabaje más", afirmó Menem, subrayando que la actitud de Carignano tuvo como único objetivo intentar suspender la sesión, a pesar de que los números para aprobar la reforma laboral ya estaban consolidados.

Sin embargo, el camino hacia la expulsión no es sencillo desde el punto de vista reglamentario y constitucional. El propio Menem reconoció la complejidad del proceso al recordar que para remover a un diputado de su cargo se requiere inexorablemente el voto de los dos tercios de la Cámara. El oficialismo sostiene que, con este tipo de actitudes, la diputada no representa a nadie y cuestiona que se sienta con derecho a cometer "cualquier barbaridad" por el solo hecho de pertenecer al Estado. Desde la presidencia del recinto aguardaban un pedido de disculpas que, hasta el momento, no se ha concretado.

El Congreso en 2026: una agenda de reformas profundas

Más allá del conflicto puntual por la conducta de los legisladores, Martín Menem trazó los lineamientos de lo que será el trabajo legislativo durante el resto del año 2026. El oficialismo busca capitalizar el impulso de la reforma laboral para avanzar sobre estructuras fundamentales del sistema político argentino. Uno de los ejes principales será la reforma electoral, un tema que el Gobierno considera urgente pulir para bajar los costos de los comicios.

Dentro de este plan, el Ejecutivo planea trabajar en la eliminación de las PASO y en modificaciones sustanciales a la Boleta Única de Papel. La intención es permitir que, mediante una sola marca, el ciudadano pueda votar a todos los candidatos de un mismo partido, simplificando el proceso y reduciendo la logística electoral. Según el presidente de la Cámara, estas son herramientas necesarias para optimizar el funcionamiento del sistema democrático.

El horizonte legislativo de marzo y las leyes en espera

Con el inicio del período de sesiones ordinarias en marzo, la actividad en el Congreso promete ser intensa. Uno de los temas más sensibles que desembarcará en Diputados es la Ley de Glaciares, la cual se encuentra actualmente bajo debate en el Senado y se espera que llegue a la Cámara Baja una vez que el período ordinario esté activo.

Asimismo, según la información recabada por TN, La Libertad Avanza pretende avanzar con firmeza en dos frentes que generan gran expectativa y controversia: las modificaciones en la Ley de Financiamiento Universitario y la implementación del Nuevo Código Penal que impulsa la Casa Rosada. Ambos proyectos son pilares de la gestión nacional y marcarán el pulso de la discusión política en un año donde el Gobierno pretende consolidar su programa de reformas estructurales de manera integral.