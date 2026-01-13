Dengue e influenza: Dusso encabezó el COE Ampliado y reforzó la estrategia preventiva

El vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, presidió este martes en Casa de Gobierno una reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) Ampliado, con el objetivo de coordinar acciones preventivas frente al dengue y la circulación de la influenza H2N3. El encuentro tuvo como eje central el abordaje epidemiológico anticipado, la definición de protocolos unificados y la asignación de misiones específicas a los distintos organismos del Estado, los municipios y el sector privado.

La convocatoria reunió a autoridades provinciales y referentes del sistema sanitario público y privado, en una instancia de trabajo conjunto orientada a fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de riesgo sanitario. Junto al vicegobernador Dusso, encabezó la reunión la ministra de Salud de la Provincia, Johana Carrizo, quien destacó la importancia de una planificación articulada y basada en información unificada.

Entre los funcionarios presentes se encontraban el secretario de Seguridad, Gastón Venturini; la secretaria de Medicina Preventiva, Dra. Silvia Bustos; la secretaria de Salud Pública, Dra. Silvia Barrientos; el director de la Maternidad Provincial, Dr. Daniel Ovejero; el director del Hospital San Juan Bautista, Dr. Juan Martín Pichetto; y la subsecretaria de Salud de la Capital, Ana Lagoria. También participaron representantes del Ministerio de Educación, del sistema privado de salud y de colegios profesionales, lo que permitió un abordaje integral y multisectorial de la problemática.

Durante la apertura del encuentro, el vicegobernador Dusso subrayó la necesidad de anticiparse a los posibles impactos epidemiológicos mediante una estrategia coordinada. "Es fundamental la interacción y el trabajo conjunto entre los municipios y todas las instituciones. Debemos reforzar las campañas y las herramientas de prevención de manera integrada para que el impacto de estas patologías sea mitigado eficazmente en todo el territorio provincial", sostuvo.

En la misma línea, la ministra Carrizo remarcó la relevancia de la convocatoria del COE Ampliado como espacio de articulación entre distintos niveles del Estado y sectores de la sociedad. "El objetivo es definir acciones y misiones de cada organismo, dentro y fuera del Ejecutivo, para contar con información unificada y un trabajo conjunto. Si bien tenemos casos en Argentina y en Catamarca solo contamos con dos casos sospechosos en estudio, la prioridad es mitigar y abordar la situación de manera correcta antes de que llegue el impacto epidemiológico", explicó.

Análisis técnico y situación epidemiológica

La jornada incluyó exposiciones técnicas clave para dimensionar el escenario actual y proyectar acciones preventivas. En relación con la influenza, la directora de Epidemiología, licenciada Laura López, realizó un análisis detallado sobre la mutación del virus de la gripe y presentó un panorama de la situación epidemiológica a nivel nacional y provincial. Durante su exposición, informó sobre el stock de vacunas disponible y se avanzó en la coordinación de la continuidad de las campañas de prevención, especialmente de cara al próximo inicio del ciclo lectivo.

En cuanto al dengue, el director de Control de Vectores, Rosendo López, destacó que, si bien la situación en la región del NOA se mantiene estable y no se registran casos confirmados en la provincia, las tareas de prevención y control territorial continúan de manera sostenida. "La situación nacional es muy buena, pero mantenemos un control focal articulado con los municipios. Durante 2025 visitamos más de 200 barrios y 60 mil viviendas; este debe ser un trabajo integral que involucre a todas las instituciones", señaló.

Desde el COE se remarcó que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir riesgos sanitarios, por lo que se reforzarán las campañas de concientización, el monitoreo epidemiológico y el trabajo coordinado con los gobiernos municipales y los distintos actores del sistema de salud. La reunión concluyó con el compromiso de sostener el trabajo conjunto y el seguimiento permanente de la situación, priorizando la anticipación y la respuesta temprana ante cualquier eventualidad.