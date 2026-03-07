Denuncian montaje escolar en Formosa: alumnos elogiaron a Insfrán en un edificio sin clases

La provincia de Formosa vuelve a estar en el centro de la polémica política nacional. La ex diputada provincial Gabriela Neme denunció este sábado que la flamante EPEP N° 548 "Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez", establecimiento donde el gobernador Gildo Insfrán se entrevistó con estudiantes días atrás, permanece sin dictar clases a pesar de la reciente inauguración. La visita del mandatario, que el pasado 10 de diciembre cumplió 30 años ininterrumpidos en el poder, había generado un fuerte repudio debido al tono proselitista de la charla, la cual fue calificada por sectores opositores como una clara puesta en escena de adoctrinamiento.

El contraste entre la puesta en escena y la realidad

La denuncia de Neme, registrada mediante un video grabado en la puerta de la institución, expone la contradicción entre la narrativa oficial y la situación operativa del edificio. "Es un relato montado. Lo del lunes fue sólo una foto", declaró la dirigente opositora al evidenciar que las aulas se encontraban vacías y el ciclo lectivo no había comenzado.

La repercusión del caso tiene su origen en la entrevista que los alumnos le realizaron al mandatario durante su recorrida. En un formato que llamó la atención por su tono dirigido, los estudiantes desplegaron un guion centrado en el elogio a la gestión de Insfrán. Un alumno inició la alocución agradeciendo al gobernador por la educación de calidad, afirmando que cada escuela significa más oportunidades para los nuevos barrios. Los estudiantes consultaron sobre quién era el responsable de los edificios, útiles escolares y buenos maestros, a lo que su compañero respondió que era el señor gobernador y su equipo. La primera pregunta formulada a Insfrán fue sobre qué se sentía ayudar a tantos niños y hacerlos felices, consulta que incluso tomó desprevenido al mandatario. Finalmente, la entrevista concluyó con el agradecimiento por los kits escolares y la despedida de los niños calificando a Insfrán como el querido tío Gildo.

Amenazas y hostigamiento contra la oposición

Tras filmar el video que dejaba al descubierto la inactividad de la escuela, Gabriela Neme fue increpada por Blanca Denis, asesora directa del gobernador. Según el testimonio de la ex diputada, la funcionaria no solo le impidió el ingreso al establecimiento, sino que profirió graves amenazas personales: "El día que te filmen tu casa atajate las consecuencias", le gritó frente a testigos.

Además, Neme denunció haber recibido audios donde la misma funcionaria ordena a terceros hostigarla, instando a que si ven que la dirigente va al barrio tienen que avisar al instante para mandarla a la mierda, correrla e insultarla. Ante esta situación, la dirigente opositora responsabilizó directamente a Blanca Denis y a Gildo Insfrán por cualquier daño que pudiera sufrir ella o su equipo de trabajo.

La defensa de Insfrán y el mensaje contra la Nación

Durante la inauguración y la entrevista con los menores, el gobernador no solo respondió consultas sobre la entrega de guardapolvos y zapatillas, sino que aprovechó la plataforma para profundizar su confrontación con el gobierno de Javier Milei. Insfrán aseguró que, a pesar de los recortes en la coparticipación y las amenazas que, según afirmó, recibe la provincia, el gobierno local mantendría su política de asistencia a quienes más lo necesitan. Asimismo, el mandatario ironizó sobre el discurso de apertura de sesiones del Presidente, sosteniendo que solo pudo escuchar agravios en sus palabras. La situación en la EPEP N° 548 se mantiene bajo la atención de la opinión pública, mientras los sectores opositores exigen explicaciones sobre el uso de establecimientos educativos para actos que, según denuncian, responden a una estrategia de propaganda proselitista antes que a un ejercicio genuino de educación pública.