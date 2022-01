Denuncian supuesta inacción de fiscalía en la usurpación de terrenos en Recreo

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales el reclamo de un grupo de vecinos de la localidad de Recreo en el departamento La Paz en contra de la Fiscalia por supuesta inacción ante el avance de las usurpaciones.

"Tengo el terreno desde hace ocho años y si no hice nada, es porque no tengo. Pero estoy cansada de luchar contra la corriente. Tengo ese terreno en Barrio 31 de Agosto y hay gente que me usurpando el terreno, yo denuncie pero no tengo respuesta de la Fiscalía”, se quejó Rosa Ruiz.

Según la mujer se cansó de presentar papeles para que la Comuna le brinde asistencia a fin de poder construir una vivienda o una pieza, sin embargo hasta la fecha no habría respuesta por parte de las autoridades.

“Denuncié a esa gente, que se metieron en mi terreno y hace tres semanas que voy a Fiscalía y no tengo respuesta. La verdad estoy muy amargada, no quiero perder el terreno me costó conseguirlo y está gente, María Toledo, de noche entraron e hicieron un Rancho y eso que la Policía les dijo que no toquen nada hasta que decida la Fiscal, pero no hacen caso”, aseguró la mujer. Y agregó “Hoy vinimos con mis Hijas, al terreno a sacar todo lo que habían levantado los usurpadores. Llamamos a la Policía y no vinieron", concluyó.