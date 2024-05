Desde el radicalismo advierten sobre la Ley Bases: Si continúan así, no tienen dictamen

Un senador de la Unión Cívica Radical fue contundente este domingo al manifestar que no cree que el oficialismo consigue dictamen esta semana a la Ley Bases, cuando el debate del proyecto se retome este lunes en el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

Se trata de Maximiliano Abad, quien criticó al oficialismo por no aceptar las sugerencias de cambios a la iniciativa.

"Después se buscan culpables cuando la leyes no salen, pero la percepción que tengo es que no hay gestión de la ley por parte del oficialismo, escucha pero no actúa en consecuencia para que el Gobierno tenga su ley. Por lo tanto no creo que esta semana tampoco tengan dictamen", expresó en diálogo con radio Rivadavia.

La Libertad Avanza busca presionar a los senadores provinciales para que aporten las firmas al dictamen de comisión de la Ley Bases y el paquete fiscal. El kirchnerismo, por su parte, sigue con su militancia y va a la carga por los radicales díscolos y algunos provinciales, que exigen cambios sobre la media sanción de Diputados.

"Si continúan con este formato estoy absolutamente convencido que no van a tener dictamen tampoco esta semana y por eso lo digo con claridad, no busquen más culpables, el Gobierno tiene que hacerse cargo que no hay gestión de la ley", agregó.

Abad insistió en remarcar que el oficialismo no escucha las sugerencias, cambios y propuestas por parte de los senadores en la Cámara alta, para ser introducidos en el proyecto y así mejorar el texto general para el objetivo de votar la ley y atraer inversiones.

Pese a la advertencia del legislador radical, desde el Ejecutivo mantienen la apuesta de máxima: que la propuesta salga sin modificaciones y que las reformas se hagan a través de la reglamentación, como propuso el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, propuesta que fue desestimada por la oposición.

En cambio, el ministro de Interior, Guillermo Francos, fue quien planteó la posibilidad de hacer cambios al proyecto.

Sin embargo, Abado insistió en que no ve la intención en el oficialismo de producir reformas e ir juntando la cantidad de senadores para convertir el proyecto en ley.

"Las leyes salen con un determinado número de senadores que acompañan. El Gobierno arranca con 7 propios y debe construir el número para poder sacar la ley y esto se hace trabajando, escuchando, produciendo modificaciones, sintentizando. Lo que yo llamo gestión de la ley", sentenció.

En esa línea, habló de la falta de "operadores" en la cámara Alta de parte del oficialismo y la falta de diálogo para avanzar en el tratamiento legislativo con un proyecto que para el Ejecutivo es central para su gestión.

"No veo en el oficialismo que estén trabajando como entiendo yo que debe hacerse para lograr ese objetivo, porque las leyes son perfectibles y nosotros tenemos cosas para aportar para hacer mejores leyes en función de dar seguridad jurídica, que es lo que la Argentina necesita", sentenció.

Además, criticó la intención de darle un tratamiento express para que sea sancionado el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal para tenerlo aprobado antes de la firma del Pacto de Mayo del presidente Javier Milei con los gobernadores, el próximo 25 de mayo.