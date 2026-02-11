El Gobierno formalizará denuncias penales por los graves incidentes frente al Congreso

El Gobierno nacional ha tomado la determinación de judicializar los violentos episodios registrados durante la jornada de protesta en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Tras la movilización convocada en rechazo al proyecto de reforma laboral, el Poder Ejecutivo anticipó que presentará una denuncia formal contra los manifestantes que protagonizaron ataques directos contra el personal de seguridad y el patrimonio urbano.

Según informaron fuentes oficiales, la acusación se centrará en hechos de extrema gravedad, tales como el lanzamiento de bombas molotov, agresiones físicas a efectivos de las fuerzas federales y daños materiales en las inmediaciones del Congreso.

La estrategia del Estado no se limitará únicamente a los autores materiales capturados en flagrancia. En el seno del Ejecutivo no descartan incluir en la presentación judicial a los organizadores de la movilización, aunque aclararon que el alcance final de esta medida dependerá estrictamente de los resultados que arroje la investigación en curso. El objetivo es establecer las responsabilidades detrás de una jornada que desbordó el marco de la protesta social para convertirse en un escenario de confrontación violenta.

El saldo de los enfrentamientos y la tipificación de los delitos

La tarde estuvo marcada por enfrentamientos constantes entre grupos de manifestantes y el cordón policial desplegado bajo el estricto protocolo antipiquetes. El Ministerio de Seguridad se encuentra trabajando exhaustivamente con sus áreas jurídicas para tipificar correctamente los hechos, poniendo especial énfasis en el uso de artefactos incendiarios y la destrucción de la vía pública. Los datos técnicos y el balance provisorio de la jornada arrojan las siguientes cifras y detalles:

Detenciones realizadas: El Gobierno confirmó que ya hay al menos dos personas detenidas por su participación directa en los disturbios.

Efectivos lesionados: Se registraron cuatro efectivos de las fuerzas federales heridos durante el operativo de contención.

Daños en el espacio público: Se denunció la rotura de adoquines en las inmediaciones de la Plaza del Congreso y el incendio intencional de contenedores de basura.

Acciones ofensivas: Lanzamiento de objetos contundentes y explosivos caseros contra el vallado de seguridad dispuesto en torno al edificio legislativo.

Crónica de una jornada de máxima tensión

Los incidentes se produjeron en un contexto de masiva movilización, donde la Confederación General del Trabajo (CGT) y diversas organizaciones sociales marchaban desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso. El propósito de la convocatoria era manifestar el rechazo al proyecto de reforma laboral que se discute en el ámbito parlamentario. El cronograma original preveía un acto central para la tarde, que incluiría la lectura de un documento crítico frente al Congreso, pero la dinámica de la protesta se vio alterada por la irrupción de focos de violencia sobre la avenida Rivadavia y la calle Rodríguez Peña.

Ante el avance de los grupos que intentaban vulnerar el perímetro de seguridad, las fuerzas federales respondieron utilizando camiones hidrantes y gases lacrimógenos. El enfrentamiento directo se prolongó durante varios minutos, mientras el grueso de la columna gremial intentaba mantener el orden del acto. No obstante, las cámaras de seguridad captaron movimientos coordinados de grupos que utilizaron elementos de la propia infraestructura urbana, como adoquines, para atacar las líneas policiales.

Identificación y aplicación de la ley

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha sido la encargada de ratificar la voluntad política de avanzar con las sanciones. A través de la red social X, la funcionaria sostuvo que sus equipos técnicos están actualmente "resguardando todas las imágenes" obtenidas tanto de las cámaras de seguridad públicas como de los registros fílmicos de las fuerzas presentes. Monteoliva informó que ya solicitó a la Justicia las autorizaciones necesarias para proceder con las individualizaciones de los sujetos captados en las grabaciones.

La funcionaria fue tajante al afirmar que todos aquellos que hayan participado en los ataques "van a ser identificados" y que deberán enfrentar "todo el peso de la ley". Este proceso de identificación masiva busca no solo sancionar a los dos detenidos actuales, sino a todos aquellos que lograron evadir el cordón policial tras las agresiones.

De esta manera, el Gobierno busca sentar un precedente sobre las consecuencias legales de recurrir a artefactos incendiarios en el marco de manifestaciones públicas, reforzando la vigencia del protocolo de seguridad nacional.