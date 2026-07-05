Diego Santilli pidió la reelección de Javier Milei "para que la Argentina no vuelva atrás"

Tras asumir formalmente como jefe de Gabinete, Diego Santilli ratificó de manera enfática su alineamiento con el Gobierno nacional, defendiendo la agenda de reformas impulsada desde la Casa Rosada y subrayando como objetivo central la continuidad del proyecto político encabezado por el presidente Javier Milei.

Su llegada al cargo se produjo luego de la renuncia de Manuel Adorni en medio de controversias patrimoniales, un contexto que, según el propio funcionario, no alterará el rumbo de la administración libertaria. En declaraciones a Infobae, Santilli sintetizó la lógica política de esta etapa con una definición contundente: "Para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir".

El nuevo jefe de Gabinete insistió además en que su principal tarea será la construcción de mayorías parlamentarias que permitan la implementación de la totalidad del programa oficial. En sus palabras, el objetivo es que "todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda", reforzando la idea de ejecución legislativa como eje de gestión.

Continuidad del rumbo y construcción de mayorías

En su diagnóstico sobre el funcionamiento del Estado y el Congreso, Santilli destacó los resultados de su gestión previa en el Ministerio del Interior, donde afirmó haber articulado reformas laborales y penales. Ese antecedente fue presentado como base de su nuevo rol, ahora enfocado en asegurar gobernabilidad.

En este sentido, remarcó que el diálogo con gobernadores y bloques legislativos no debe reproducir prácticas del pasado vinculadas al "statu quo" o al "chamuyar", términos que asoció directamente con la lógica de la denominada "casta" política.

La estrategia central del jefe de Gabinete se orienta así a garantizar el avance de reformas estructurales ya impulsadas por el Ejecutivo, con especial énfasis en su viabilidad parlamentaria.

Reforma electoral y rediseño institucional

Uno de los ejes más relevantes de la nueva etapa es el rediseño de las reglas del sistema político. Santilli fijó como prioridad avanzar en una reforma electoral que incluye:

Eliminación de las PASO

Evaluación de herramientas alternativas como las listas colectoras

Objetivo de reducción de costos del sistema público electoral

Estas propuestas se enmarcan en una visión de eficiencia del gasto y reorganización del sistema de representación, con impacto directo en la arquitectura electoral vigente.

Relación con PRO y posicionamiento político

En el plano político, Santilli buscó moderar las tensiones entre el oficialismo y el ex presidente Mauricio Macri. En ese sentido, destacó el "acompañamiento estoico" del bloque del PRO en el Congreso, en un gesto de reconocimiento a su rol legislativo dentro del esquema de gobernabilidad.

Consultado sobre su identidad partidaria, evitó definiciones formales y sintetizó su posición con una frase categórica: "Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei".

Críticas a Axel Kicillof y visión del peronismo

El jefe de Gabinete también dirigió críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien acusó de sostener una elevada presión fiscal sobre el sector productivo y de no representar una verdadera renovación dentro del peronismo.

Estas declaraciones se inscriben en una confrontación política más amplia, donde Santilli cuestiona modelos de gestión provinciales que, a su juicio, dificultan el desarrollo económico y la competitividad.

Economía, estabilización y brechas sectoriales

En diálogo con La Nación, Santilli se definió como "un hombre de gestión" y abordó el escenario económico actual, señalando que los beneficios de la estabilización macroeconómica aún no se perciben de manera uniforme en todos los sectores.

Según su análisis, existe una diferencia clara entre el dinamismo de algunos sectores y la situación de otros:

Sectores con mayor dinamismo: agro, minería e industria del conocimiento

Sectores rezagados: sectores urbanos y pequeños comercios barriales

En este marco, reconoció: "Falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina".

A pesar de esta observación, expresó optimismo respecto de la desaceleración inflacionaria, la baja de tasas de interés y el ingreso de inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), como factores clave del proceso de estabilización.

Proyección electoral y horizonte 2027

Finalmente, Santilli se refirió a la proyección política de cara a los próximos años, planteando la necesidad de convergencia electoral en 2027 bajo el liderazgo de La Libertad Avanza (LLA), junto con fuerzas políticas que piensen "parecido", con el objetivo de evitar un eventual retorno del kirchnerismo al poder nacional.

En paralelo, al ser consultado sobre una posible candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en los comicios del año próximo, señaló que se trata de un territorio que le "apasiona" y para el cual conserva proyectos, aunque dejó en claro una definición política de fondo: "no puede estar nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo", subordinando cualquier decisión electoral a la estrategia de la conducción presidencial.