Milei participará de las asunciones de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei confirmó que asistirá a las ceremonias de asunción presidencial de los candidatos recientemente electos Keiko Fujimori, en Perú, y Abelardo de la Espriella, en Colombia. La planificación de ambos viajes se desarrollará entre finales de julio y comienzos de agosto, con una agenda que contempla la presencia del mandatario argentino el 28 de julio en Perú, fecha prevista para la asunción de Fujimori, y el 7 de agosto en Colombia, cuando de la Espriella asumirá la conducción de la nación colombiana.

La decisión fue confirmada por el propio Jefe de Estado mediante sus redes personales, donde además expresó su respaldo a ambos dirigentes tras sus respectivos triunfos electorales y compartió una serie de definiciones políticas sobre el escenario regional.

Una agenda internacional con dos ceremonias presidenciales

La agenda internacional del presidente argentino estará marcada por dos compromisos oficiales en países vecinos. Según confirmó el propio Milei, viajará primero a Perú para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori el 28 de julio y, posteriormente, se trasladará a Colombia para asistir el 7 de agosto a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

La planificación de ambos desplazamientos se realizará entre finales de julio y comienzos de agosto, en lo que representará una participación institucional del mandatario argentino en dos cambios de gobierno considerados por él como acontecimientos de relevancia para la región.

El triunfo de Abelardo de la Espriella y la reacción de Milei

El presidente argentino se mostró especialmente enfático al referirse al resultado electoral en Colombia, donde felicitó a Abelardo de la Espriella por lo que definió como una "histórica victoria".

El dirigente colombiano, representante de la coalición ultraderechista "Defensores de la Patria", obtuvo un ajustado triunfo en el denominado "preconteo" del balotaje celebrado en ese país. Se trató de un recuento provisorio en el que se impuso por menos de un punto porcentual, con una diferencia de 0,94% sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda.

Los resultados consignados fueron los siguientes:

Abelardo de la Espriella: 12.949.162 votos , equivalentes al 49,65% .

, equivalentes al . Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico, espacio que lidera el presidente Gustavo Petro: 12.701.546 sufragios, correspondientes al 48,7%.

Tras conocerse esos números, Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red social X, donde expresó:

"Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico".

En otra publicación, titulada "El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!", el mandatario hizo referencia a su apodo en Argentina y al que identifica a De la Espriella en Colombia. En ese mismo mensaje sostuvo:

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", para concluir con su ya característico "¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!"

La elección en Perú y el respaldo a Keiko Fujimori

Luego de pronunciarse sobre el escenario colombiano, Milei hizo públicas sus felicitaciones a Keiko Fujimori, candidata del partido de derecha Fuerza Popular, quien resultó electa tras obtener el 50,135% de los votos válidos.

Su rival, el candidato izquierdista Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%, en una elección que presentó una diferencia estrecha entre ambos postulantes.

A través de sus redes sociales, el mandatario argentino sostuvo:

"El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad. Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario".

Las declaraciones del Presidente vincularon el resultado electoral peruano con el obtenido previamente en Colombia, estableciendo una lectura conjunta sobre el rumbo político de ambos países.

Una conversación telefónica y un mensaje sobre la región

Tiempo después de conocerse el resultado electoral en Perú, Milei informó que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa Keiko Fujimori, encuentro que también dio a conocer mediante sus redes personales.

Según expresó el mandatario argentino, durante la charla ambos coincidieron en una serie de objetivos compartidos. En ese sentido, señaló:

"Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional".

Finalmente, Milei enmarcó la futura relación bilateral dentro de una visión regional y concluyó:

"El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad".

Con la confirmación de su participación en las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella, el presidente argentino anticipó una agenda internacional que lo llevará a Perú el 28 de julio y a Colombia el 7 de agosto. Paralelamente, sus publicaciones en redes sociales reflejaron su interpretación de ambos resultados electorales, destacando los conceptos de libertad, crecimiento económico, seguridad, lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de un bloque regional alineado con esas posiciones, ejes que reiteró tanto en sus mensajes públicos como al informar sobre la conversación telefónica mantenida con la presidenta electa peruana.