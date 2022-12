Diputada reclama control municipal y provincial por venta de pirotecnia sonora

La diputada provincial, Natalia Herrera (Juntos por el Cambio) reclamó falta de control municipal y provincial por venta de pirotecnia sonora en la Capital catamarqueña.

La legisladora mencionó que hace un tiempo presentó, un proyecto de Ley mediante el cual se propuso prohibir en toda Provincia el uso y distribución de artificios pirotécnicos cuyos efectos sonoros sean superiores a 84 decibeles.

En este sentido, Herrera dijo que en capital existe una ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia sonora y cargó duro por la supuesta falta control y cumplimiento por parte del municipio.

“Pensemos en los niños o adultos con condición del espectro autista y en los animales que sufren con los efectos sonoros. Tengo la fuerte convicción de que si el placer y el disfrute de algunos representan un daño para otros, es ahí donde se encuentra el límite. Si por unos mínimos instantes de festejo tenemos tan graves consecuencias, creo que no cabe la discusión, no vale la pena. Sin embargo este razonamiento no es compartido por toda la población. Todavía existen personas que no toman conciencia de los daños que provocan los fuegos de artificio sonoros”, publicó en sus redes sociales.