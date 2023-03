Diputadas plantearon los nuevos desafíos en derechos políticos de mujeres

La Cámara de Diputados concluyó las actividades impulsadas por el Mes de la Mujer con un conversatorio en donde la presidenta Cecilia Guerrero junto a las legisladoras Verónica Mercado, Adriana Díaz, Mónica Zalazar y Analía Brizuela, abordaron dónde estamos parados en materia de derechos políticos de mujeres y cuáles son los nuevos desafíos. El disparador del debate fue la Ley de Paridad, una normativa que se sancionó hace cinco años en Catamarca y cuya aprobación no quedó exenta de dificultades. “Cuando trabajamos la Ley de Paridad nos costó muchísimo, no se quería aprobar, teníamos presiones de todo tipo” recordó Brizuela en la apertura de la charla. En este sentido, Zalazar señaló que “cuando empezamos a pelear por la paridad, la composición del Senado era 100 por ciento varones, hubo dirigentes que buscaron que desistamos pero, después de mucha negociación, llegó el día donde estabamos todas, sin distinción de color político, y conseguimos la paridad”.





“¿Por qué tenemos que tener una Ley diciendo que debe haber una mujer?” indagó para remarcar que las mujeres “no somos acople para cumplir el 50 por ciento, nosotras valemos, somos muchas más y, cuando estamos juntas, unidas y organizadas, nuestra fuerza es insuperable”. Diaz recordó que primero estuvo la lucha por el Cupo Femenino, Ley que obligó a las fuerzas políticas, alianzas y frentes a incorporar “un 30% de representantes mujeres”. Sin embargo, esa base pasó a ser un techo. “Cuando votamos la Ley de Paridad fue porque entendimos que la desigualdad entre varones y mujeres es estructural y por lo tanto, la respuesta también debe ser estructural” dijo y planteó que el desafío es llevar el debate hacia el seno de los partidos políticos ya que “es política de justicia social porque es justicia de género”. Mercado indicó que hasta el reconocimiento efectivo del derecho al voto de la mujer en el Congreso, se habían presentado 15 proyectos que fueron rechazados sistemáticamente. ”Somos el 51% de la población y aún cuando tenemos la Ley también estamos subrepresentadas, porque esto tiene que ver en la conformación de las listas; siempre terminamos siendo menos y cuando se incluyen a mujeres en las listas y acceden a la banca, tenemos que ir a la Justicia para que la Justicia diga que la banca es de una mujer como sucede con la concejal electa en Icaño quien no puede asumir” señaló. Así, planteó como un desafío “construir poder social entre mujeres” habida cuenta que “los derechos no tienen partidos, tienen razones y debemos empoderarnos con esta idea y militarla en el ámbito que sea”.

Guerrero tuvo presente que en Catamarca el primer proyecto de Paridad lo presentó un hombre, Rubén Herrera. “Las mujeres que formábamos la Cámara advertimos la importancia del proyecto y lo aprobamos por unanimidad en Diputados, pasó al Senado y éste, conformado 100 por ciento por varones, le hizo perder estado parlamentario sin siquiera tratarlo en Comisión” recordó. “Hoy tenemos la paridad formal y tenemos que ir por la paridad sustancial, que es la que exige que las mujeres que ocupan cargos de representación parlamentaria le pongan el cuerpo a las demandas de género porque los hechos actuales muestran que aún existen las estructuras patriarcales y machistas en partidos políticos, Concejos Deliberantes e instituciones gubernamentales. Ivana Ferreyra es el manifiesto más evidente en orden a impedir el ejercicio de los derechos políticos de una mujer” remarcó.

“No tenemos que callarnos más, no podemos mirar para otro lado, hay que decir las cosas por su nombre, a las mujeres no nos pueden discriminar más” subrayó para acotar que en Catamarca “hay referentes de algunos partidos que ya están hablando en sintonía con sus referentes del orden nacional de derogar el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y por ende también a nivel provincial la Secretaría creada durante esta gestión”. “Esto no es casualidad. Están molestos porque las mujeres no estamos dispuestas a consentir ni violentos, ni abusadores, ni violadores en la lista de candidatos. Las mujeres no tenemos por qué asumir culposamente los errores de varones que militan en distintos partidos políticos, tenemos nuestra propia agenda que está relacionada a las demandas vinculadas a las necesidades del pueblo” distinguió. “Debemos estar dispuestas a conseguir nuevos logros, la paridad en los tres poderes del Estado, la paridad en la fórmula gubernamental, no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional, paridad en los municipios con viceintendentes o intendentes suplentes y en los Concejos Deliberantes” instó la Presidenta.