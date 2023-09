Diputado paraguayo pidió comprar misiles para presionar a la Argentina

En medio de la tensión en torno al cobro de peajes en la Hidrovía y el costo de la energía de la represa de Yacyretá, un diputado paraguayo reclamó al Gobierno de su país que mejore la capacidad de las Fuerzas Armadas, con la compra de misiles, para poder presionar a la Argentina, así como también poder utilizarlos en caso de un conflicto armado.

"Como joven paraguayo sí iría a la guerra, sin duda iría por mi Patria", lanzó el legislador Rubén Rubín, de 30 años y líder de la bancada del Partido Hagamos (PH), en el comienzo de su alocución en el Congreso guaraní.

En su intervención, el conductor de radio y televisión devenido en político subrayó: "Entiendo que las prioridades son otras, o pareciera que son otras, tenemos que tener mejores escuelas, hospitales, transporte público".

Durante una audiencia con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional en el marco de la Comisión Bicameral, Rubín planteó: "Me pregunto: ¿de qué me sirven mejores escuelas y hospitales si no tenemos la capacidad de defender esos edificios, o defender nuestras fronteras, nuestras hidroeléctricas, nuestros acuíferos?".

"No es tanto el tema de cuántos efectivos tenemos, pero sí de tecnología: misiles que alcancen a zonas clave de la región, que protejan nuestros recursos", advirtió.

Al fundamentar su visión sobre la necesidad de modernizar el armamento de sus Fuerzas Armadas, el diputado paraguayo remarcó que "eso le da herramientas a Cancillería para negociar", ya que se quejó de que Paraguay "tiene dos o tres cartas en su mano y los países vecinos tienen cinco, seis, siete u ocho".

"De entrada, este juego diplomático lo empezamos perdiendo si no tenemos la carta de la defensa nacional", añadió.

Además, se mostró molesto por los acuerdos que mantiene la Argentina con Estados Unidos en materia de Defensa: "Cómo puede ser que Estados Unidos le esté dando prestamos para armamento a un país que trabaja con China y a nosotros nos piden que no trabajemos con China y que sólo trabajemos con Taiwán y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos".

La exposición legislativa de Rubín rápidamente se volvió viral en redes sociales, ya que se dio en el marco de una creciente tensión entre ambos gobiernos por el cobro de peaje en la Hidrovía y por la energía de la hidroeléctrica binacional de Yacyretá.