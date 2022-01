Diputados nacionales catamarqueños en falta: tres no presentaron sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción

La información surge del análisis realizado sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los 257 integrantes de la Cámara de Diputados. Los legisladores deben detallar sus bienes al ingresar y, luego, actualizar esa presentación todos los años ante la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, estas declaraciones que consignan los inmuebles a valor fiscal, como indica la ley, es una cifra que está varias veces por debajo de la de mercado y que vale aclarar a la hora de dimensionar los montos que se presentan. En la práctica, esto distorsiona el verdadero patrimonio que los representantes informan a la ciudadanía.

Hay que aclarar que OA no controla el detalle de lo consignado en las declaraciones juradas de los legisladores, excepto que haya una denuncia puntual, ya que sólo tiene atribuciones para realizar esa tarea con los miembros del Poder Ejecutivo. Es la propia Cámara baja la que debe hacer ese seguimiento, y exigirles la presentación a los integrantes del cuerpo que no lo hacen. A diferencia del Senado, donde el incumplimiento fue de unos pocos, hay 24 diputados que no habían presentado su declaración jurada actualizada, por lo que la información sobre sus bienes no está disponible en el sitio web del organismo. La fecha límite para la entrega de esta documentación venció el pasado 25 de enero.

En falta

Con esta fecha como referencia y según el reporte de Infobae no presentaron sus DDJJ ante la Oficina Anticorrupción 19 diputados que ingresaron a partir del 10 de diciembre. Entre ellos, las de los ex ministros de Juntos Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Santos (Córdoba), cuyas últimas declaraciones patrimoniales disponibles son la del 2019, cuando dejaron de ser funcionarios de Mauricio Macri.

De la bancada de Juntos tampoco están disponibles las declaraciones juradas de Lisandro Nieri (Mendoza), Gabriel Chumpitaz (Santa Fe), Germana Figueroa (Santa Fe), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Karina Bachey (San Luis) y Francisco Monti (Catamarca) .

Entre los incumplidores del Frente de Todos , figuran Natalia Zaracho (Buenos Aires), Dante López Rodriguez (Catamarca) , Gabriela Pedrali (La Rioja), Pamela Calletti (Salta), Leila Chaher (Jujuy), María Chomiak (Chaco), Anahí Costa (Catamarca), Gustavo González (Santa Cruz), Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego), Natalia Zabala (San Luis), y Claudio Vidal (Santa Cruz), del partido SER, aliado del oficialismo nacional.

El top 10

Los que sí presentaron y conforman el top de los diez con mayor patrimonio son, aunque su riqueza quedó un paso atrás de los senadores nacionales, quienes informaron montos superiores a los $100 millones. Algunos tienen años de funcionarios públicos, como los ex ministros Hernán Lombardi, Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy y Florencio Randazzo. Pero también hay un puñado de debutantes en el Congreso, todos procedentes del mundo privado, que quedaron entre los más ricos de la Cámara Baja, como el neurocientífico Facundo Manes, y los empresarios Juan Carlos Polini y Pablo Cervi, de Chaco y Neuquén, respectivamente. Otros heredaron esos patrimonios, como es el caso de Máximo Kirchner, Carla Carrizo, Pablo Torelo.