Diputados: el oficialismo aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley destinado a reformar la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de garantizar la independencia de la entidad frente al gobierno de turno y prohibir la financiación del Tesoro Nacional mediante emisión monetaria.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada en la Cámara de Diputados pasadas las 18, cuando el tablero del recinto arrojó 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones. Con esta aprobación, el proyecto será ahora girado al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

Desde el oficialismo celebraron el resultado parlamentario y sostuvieron que la reforma constituye una señal positiva para los mercados, con potencial para contribuir a la baja del riesgo país. Los libertarios consideran que la modificación permitirá establecer un límite permanente a la posibilidad de utilizar la emisión monetaria para financiar las necesidades del Estado.

Los apoyos que permitieron la media sanción

La Libertad Avanza consiguió reunir los votos necesarios con el acompañamiento de distintos espacios políticos. El respaldo incluyó al PRO, la UCR, el MID, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.

El encargado de presentar el proyecto del Poder Ejecutivo fue el diputado Santiago Pauli, quien centró su exposición en el objetivo principal que, según explicó, persigue la reforma: "erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente".

Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, cuestionó el uso histórico que, según su postura, se hizo de la entidad monetaria. Sostuvo que el Banco Central fue utilizado "durante mucho tiempo como una herramienta de saqueo de la política" porque "cada vez que le faltaba plata al Estado se metía mano al Banco Central".

Para el legislador, la consecuencia de ese mecanismo ha sido la inflación. "La consecuencia de esto ha sido y es la inflación y el origen de la inflación ha sido la emisión descontrolada", resumió durante el debate.

La prohibición de financiar al Tesoro

Uno de los ejes centrales de la reforma es la búsqueda de una mayor independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo. Para ello, el proyecto establece una prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional.

En caso de convertirse definitivamente en ley, la entidad monetaria no podrá realizar más adelantos transitorios, una herramienta que fue utilizada históricamente para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos. La reforma también impedirá que el Banco Central compre de manera directa títulos públicos en el mercado primario.

Entre los principales cambios contemplados en la iniciativa se encuentran:

La prohibición del financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional.

La eliminación de los adelantos transitorios.

La prohibición de comprar directamente títulos públicos en el mercado primario.

La prohibición de transferir al Tesoro ganancias contables o derivadas de diferencias de cambio.

La eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles .

. La actualización de las reglas vinculadas con la administración y el resguardo de las reservas internacionales.

Además, el proyecto establece que los resultados del Banco Central deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública.

Un cambio respecto de la reforma de 2012

La iniciativa promovida por el oficialismo apunta, además, a dar marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había realizado el kirchnerismo en 2012. En aquella modificación se ampliaron los mandatos de la institución y se incorporaron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El nuevo proyecto modifica ese enfoque. Si el Gobierno consigue la sanción definitiva en el Senado, el único objetivo del Banco Central será preservar el valor de la moneda.

La redefinición de la misión de la entidad constituye uno de los puntos centrales de la discusión política y económica que atravesó el debate en Diputados.

Las críticas de la oposición

Desde los bloques opositores, las objeciones se concentraron principalmente en lo que consideran un intento del oficialismo por perpetuar sus principios económicos incluso después de dejar el gobierno.

El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, cuestionó el criterio de rigidez que plantea la reforma. "Nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política, y el Banco Central tiene que estar subordinado al interés general del país y al rumbo que marque el Poder Ejecutivo Nacional pensando fundamentalmente en el crecimiento y en el desarrollo. Tarea ausente hoy en el Banco Central y en este diseño que se ha planteado", afirmó.

En la misma línea se expresó el diputado Itai Hagman, de UxP, quien planteó que el Congreso debería estar abordando otros problemas de la situación económica.

Según señaló, el Congreso "debería estar discutiendo cómo hacer para aliviar la situación de los morosos, pero en lugar de eso estamos discutiendo una reforma que le quita instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver estos problemas".

Cambios para remover a las autoridades

Otro de los aspectos relevantes de la iniciativa está relacionado con los mecanismos previstos para remover al presidente del Banco Central y a los integrantes de su directorio.

La reforma endurece las condiciones para avanzar con una eventual remoción. Para hacerlo será necesario acreditar una "causal grave" y obtener la aprobación de una mayoría de dos tercios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Este punto también generó fuertes cuestionamientos desde la oposición. El diputado Agustín Rossi, de UxP, denunció que la intención de la modificación está vinculada con la continuidad de las actuales autoridades de la entidad.

"El único objetivo que tiene esta reforma es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente si el Gobierno pierde las elecciones el año que viene", sostuvo.

Con 144 votos a favor, el proyecto superó la instancia de Diputados y obtuvo la media sanción necesaria para continuar su recorrido legislativo. Ahora será el Senado el que deberá analizar una reforma que busca redefinir el funcionamiento del Banco Central, limitar de manera explícita el financiamiento estatal mediante emisión y establecer nuevas condiciones para la permanencia y eventual remoción de sus autoridades.