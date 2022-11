Diputados: Para el oficialismo, el conflicto de Salud no puede resolverlo la Legislatura

La presidenta de la Cámara baja provincial, Cecilia Guerrero (Frente de Todos) compartió en sus redes sociales su postura respecto al conflicto de Salud y dijo que no es algo que pueda resolverlo la Legislatura.

La diputada del oficialismo expresó su solidaridad con los trabajadores de la Salud y señaló que más allá de las protestas que llegaron hasta la puerta del recinto, la lucha es un derecho que debe respetarse. Sin embargo, volvió a insistir que existen limitaciones desde lo legislativo para resolver el problema de fondo.

“Antes ser diputada, trabaje como abogada y me acostumbre a las pruebas, por eso en lo personal a veces tratamos de evitar incurrir en generalización porque después hay que probar los que se dice. Escuche muchos legisladores de la oposición decir que la resolución o la solución del conflicto o de Salud no están en manos de la cámara de Diputados. La publicación del bloque de UCR, donde dicen que el Frente de Todos no tiene voluntad política para resolver el conflicto y repudian el desinterés de la Cámara baja, al pedido de sesión especial para tratar y dar respuesta a la crisis de la Salud pública, hace más de 5 meses. Ayer decían (por la oposición) que la Cámara podía resolver el conflicto y ahora dicen que la esta Cámara no es resorte del conflicto, no se los entiende realmente. Tienen afirmaciones que contradicen a la realidad. Desde el Frente de Todos actuamos de buena fe en todo lo relacionado a la Salud, y sabemos que hay financiamiento detrás de esa campaña de desprestigio que lleva adelante la oposición”, disparó la legisladora.

La diputada destacó la importancia de la media sanción que logró el proyecto de ley de creación de la Bicameral es una herramienta fundamental y que una vez que se convierta en ley permitirá un análisis de las propuestas para la modificación de la Ley de Carrera Sanitaria y bregó por la participación de los distintos actores de Salud. Y cargó duro contra sus pares que integran la oposición que ayer votaron en contra de la creación de la Bicameral.