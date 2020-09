Disputa entre concejales por la autoría del proyecto de la Caja de Crédito

Ayer, se realizó la décimoctava sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Valle Viejo, donde el proyecto de ordenanza para la creación de la Caja de Crédito Municipal como entidad autárquica de la Municipalidad de Valle Viejo, presentada por la oposición, quedó pendiente debido al debate dividido entre los ediles.

Las diferencias, increíblemente, giraron en torno a que ambos sectores querían que se apruebe la creación de ese organismo, pero no quieren dar el crédito de la autoría a sus adversarios políticos. Los ediles del oficialismo pretendían que la iniciativa regrese a comisión y sea analizada junto con el proyecto que, en su momento, presentó el Ejecutivo municipal, mientras que los opositores pretendían avanzar con el proyecto propio.

En el medio surgieron críticas y cuestionamientos por parte de los concejales oficialistas Belky Pennise Zavaley y Sergio Figueroa, sobre la presentación de la iniciativa que proponen los concejales Gabriel Barrionuevo, Carlos Lujan y Javier Espinoza.

La concejala Pennise Zavaley acusó a los concejales de la oposición de elaborar un proyecto que “es un corte y pegue de la iniciativa de 2014 del CD de la Capital”, situación que no se negó desde el bloque opositor poque consideraron que “lo bueno se copia”.

En esa línea, la edil del Frente de Todos citó los artículos del proyecto en cuestión y hasta señaló que en uno de los artículos, el 7 inciso M, alude al municipio de la Capital y no de Valle Viejo, por lo que dijo es algo sumamente grave, ya que los legisladores cobran una dieta para trabajar en las ideas, relevamientos e investigaciones de las iniciativas que se deben presentar. “Hay que ser más serios a la hora de hablar, cuestionar y elaborar proyectos y debemos, como representantes del pueblo de Valle Viejo, ponernos a trabajar en un proyecto que sea superador”, agregó al expresar que espera poder “revertir esta situación y sentarnos a trabajar los cinco sobre este proyecto porque los vecinos y vecinas de Valle Viejo están esperando la creación de la Caja de Crédito Municipal”.

Ante esta situación, se decidió que la sesión pase a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, a la espera de lograr un acuerdo que impida que el proyecto pase a archivo.

Lo cierto es que los concejales chacareros continúan en discusiones estériles, al punto tal de continuar postergando la sanción de una importante ordenanza, por un problema de “cartel” respecto de la autoría del proyecto. En este sentido, consultada por la prensa, la concejala Pennise Zavaley no logró explicar cuáles serían los puntos de la iniciativa opositora que deberían ser modificados y tampoco por qué no se propuso modificarlos durante la sesión.

Por su parte, los ediles opositores también demostraron que su principal intención es quedar en los anales del Concejo Deliberante chacarero, como los autores de la iniciativa que creó la Caja de Crédito Municipal.