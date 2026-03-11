Polémica por el nuevo aumento de sueldo para los senadores: cuánto pasan a cobrar

Los senadores nacionales pasarán a cobrar en marzo una dieta superior a los 11 millones de pesos como consecuencia directa de un nuevo acuerdo salarial alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

El incremento surge de una paritaria progresiva acordada este miércoles, que establece aumentos salariales acumulados desde diciembre hasta mayo. El porcentaje total pactado alcanza un 12,5%, lo que impacta en los ingresos de los legisladores debido a que sus dietas están acopladas a las subas salariales del personal legislativo.

Hasta noviembre, los senadores percibían 10,2 millones de pesos en bruto. Con la aplicación de los nuevos incrementos, ese monto pasará a 11 millones de pesos en marzo y llegará a 11,5 millones en mayo, siempre en valores brutos.

Este mecanismo de actualización automática responde a una decisión tomada por los propios senadores en abril de 2024, cuando resolvieron volver a acoplar sus dietas a las paritarias legislativas.

La decisión política que reactivó el sistema de actualización

La vinculación entre las dietas de los senadores y los aumentos del personal legislativo había sido suspendida previamente por una resolución conjunta de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sin embargo, el Senado decidió revertir esa situación y restablecer el mecanismo automático de actualización salarial.

La resolución se aprobó a mano alzada, lo que generó polémica dentro de la propia Cámara alta. Algunos senadores manifestaron su desacuerdo con la medida, aunque la propuesta fue finalmente impulsada por la mayoría de los legisladores.

Este esquema implica que cada incremento salarial acordado en la paritaria legislativa impacta directamente en las dietas de los senadores, sin necesidad de nuevas votaciones o resoluciones específicas.

Diferencias con el sistema salarial de Diputados

La situación en la Cámara de Diputados es distinta. En ese cuerpo legislativo, las dietas no se actualizan automáticamente cada vez que se firma una nueva paritaria.

En ese caso, los incrementos salariales son definidos por el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Por ese motivo, los ingresos de los diputados nacionales actualmente rondan los 6 millones de pesos en bruto, una cifra considerablemente menor a la que perciben los senadores tras la actualización de sus dietas.

Cómo se compone el salario de los senadores

El esquema salarial dentro del Congreso se organiza mediante módulos, que determinan el monto final de los ingresos.

En el caso de los senadores, la estructura de su dieta se compone de la siguiente manera:

2500 módulos por dieta

1000 módulos por gastos de representación

500 módulos por desarraigo

Este último concepto está destinado a compensar los gastos de aquellos legisladores que deben trasladarse desde sus provincias hacia la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con su función parlamentaria.

Quiénes no cobran el adicional por desarraigo

El adicional por desarraigo no es percibido por todos los miembros del Senado.

No lo cobran:

Los tres senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires

Los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde

El senador kirchnerista Mariano Recalde

Tampoco recibe ese concepto la legisladora santacruceña Alicia Kirchner.

En su caso particular, la dirigente no cobra la dieta como senadora, ya que decidió mantener la jubilación que percibe como exgobernadora.

El acuerdo paritario del personal legislativo

El incremento que impacta en las dietas surge de un acuerdo firmado entre los gremios del sector y las autoridades del Congreso.

Las organizaciones sindicales involucradas son:

Asociación del Personal Legislativo (APL)

ATE

UPCN

El acuerdo establece una suba salarial escalonada y retroactiva, distribuida de la siguiente manera:

2% en diciembre

2,5% en enero

2,2% en febrero

Estos primeros ajustes implican un 6,85% acumulado.

Luego se aplicarán nuevas subas:

2% en marzo

1,7% en abril

1,5% en mayo

De esta forma, el incremento total acumulado entre diciembre y mayo llegará al 12,5%, según consta en el acta firmada por los representantes sindicales y las autoridades parlamentarias.

El acuerdo fue rubricado por:

Norberto Di prospero, secretario general de APL

Martín Roig, secretario general de UPCN

Claudio Britos, secretario general de ATE

También firmaron los secretarios parlamentarios del Congreso:

Adrián Pagan, por la Cámara de Diputados

Agustín Wenceslao Guistian, por el Senado

La postura de los gremios

Tras la firma del acuerdo, los dirigentes sindicales difundieron un comunicado en el que aclararon que el incremento no resuelve completamente la situación del sector.

Según expresaron, el aumento salarial "no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma".

Además, remarcaron que el 12,5% acumulado no representa el cierre definitivo de las negociaciones, sino que constituye "un piso desde donde seguir avanzando" en futuras discusiones salariales.