Un empleado público agredió a un diputado de LLA durante un operativo por las inundaciones

Un violento episodio se registró en el sur de la provincia de Tucumán cuando el diputado nacional Federico Pelli, integrante del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, fue agredido físicamente mientras intentaba ingresar a la localidad de La Madrid para brindar asistencia a los vecinos afectados por las inundaciones.

El incidente ocurrió cuando el legislador se encontraba participando de una actividad solidaria destinada a asistir a las personas damnificadas por el temporal que afectó a la zona. Según se informó posteriormente, Pelli se trasladaba junto a otros dirigentes libertarios con el objetivo de entregar colchones y distintos artículos de primera necesidad.

En ese contexto, cuando el diputado intentó avanzar hacia la localidad, se produjo un breve cruce de palabras con un hombre que le impedía el paso. De acuerdo con las imágenes que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, el intercambio verbal fue corto pero tenso.

Durante ese momento, Pelli le dijo al hombre:

"¿Quién sos vos para dejar pasar?".

Instantes después, el agresor reaccionó con violencia y le propinó un cabezazo con la parte superior de la cabeza, golpe que impactó directamente sobre el rostro del legislador. La agresión le provocó la ruptura de la nariz, lo que dejó al diputado con la cara ensangrentada.

Diagnóstico médico y estado de salud

Tras el ataque, Federico Pelli fue atendido por médicos en el Hospital Regional de Concepción, donde se le realizaron distintos estudios para evaluar la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el parte médico difundido por los profesionales que lo asistieron, el diputado sufrió:

Traumatismo encefalocraneano

Traumatismo nasal

Fractura del hueso nasal

Como parte del protocolo médico, se le practicó una tomografía, estudio que permitió confirmar que no presenta lesiones cerebrales.

A pesar de ello, los especialistas decidieron mantenerlo en observación debido a la naturaleza del golpe recibido. Uno de los médicos que participó en la atención del legislador calificó la situación como "una desgracia con suerte", al considerar que el impacto podría haber generado consecuencias más graves.

Identificación del agresor y denuncia política

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales, lo que permitió identificar al presunto agresor.

Según informó el medio La Gaceta, el hombre sería Marcelo Segura, conocido con el alias "Pichón".

Desde La Libertad Avanza en Tucumán difundieron un comunicado en el que señalaron que el agresor estaría vinculado al ministro del Interior provincial, Darío Monteros. En ese mismo documento, el espacio libertario afirmó que ya iniciaron las denuncias correspondientes, tanto contra el funcionario como contra el hombre señalado como autor del ataque.

Repercusiones políticas y reacción del presidente

El hecho generó una fuerte repercusión política, especialmente después de que las imágenes del momento del ataque circularan de manera masiva en redes sociales.

Uno de los primeros dirigentes en pronunciarse públicamente fue el presidente Javier Milei, quien compartió el video del episodio acompañado por el mensaje: "ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...". La difusión del mensaje del mandatario contribuyó a amplificar el impacto político del incidente.

El comunicado del bloque libertario

Desde el bloque de diputados de La Libertad Avanza también se difundió un comunicado oficial en el que repudiaron el ataque y explicaron el contexto en el que ocurrió.

En el documento señalaron que la agresión se produjo mientras los legisladores realizaban una actividad solidaria destinada a asistir a los afectados por las inundaciones.

Según detallaron, Federico Pelli se encontraba junto a Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo.

Los tres se dirigían a la zona afectada para donar colchones y otros artículos a los damnificados.

En el mismo comunicado, el bloque expresó:

"Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe".

La denuncia de La Libertad Avanza en Tucumán

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, también se refirió al episodio a través de sus redes sociales, donde difundió las imágenes del ataque.

En su publicación, sostuvo:

"La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli".

Catalán agregó que se están realizando las denuncias correspondientes y afirmó que el espacio político avanzará "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer lo ocurrido.

La reacción del gobernador Osvaldo Jaldo

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también se pronunció públicamente sobre el episodio y expresó su repudio a la agresión.

En su declaración sostuvo:

"Repudiamos con absoluta firmeza la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia".

El mandatario provincial también hizo un llamado a la responsabilidad en el contexto que atraviesa la provincia, afectada por las inundaciones.

En ese sentido, agregó: