"Don Chatarrín": Milei desafía el histórico dominio de Techint

La reciente licitación para el suministro de cañerías destinadas al gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro ha provocado un quiebre total entre el Gobierno nacional y el Grupo Techint. El presidente Javier Milei celebró públicamente la adjudicación a la empresa india Welspun, que con una oferta final de 203 millones de dólares logró desplazar por primera vez en décadas a la industria local en un rubro estratégico. La propuesta ganadora resultó un 25% más barata que la presentada por Tenaris, filial de Techint, lo que desató una dura reacción del mandatario contra el esquema de costos tradicional del sector siderúrgico argentino.

Bajo la consigna de la "nueva Argentina", Milei arremetió contra quienes cuestionan la apertura comercial, sugiriendo que las críticas de ciertos sectores responden a intereses personales y "sobres". El ataque más directo fue contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, a quien el presidente apodó despectivamente "Don Chatarrín de los tubitos CAROS". Con este dardo dialéctico, la Casa Rosada ratificó que no aplicará medidas antidumping ni barreras comerciales adicionales, bajo la premisa de que el Estado no pagará sobrecostos para proteger a proveedores específicos, incluso si existen subsidios en el precio extranjero que abaraten la obra local.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reforzó esta línea argumental señalando que el antiguo sistema de "compre nacional" solo generaba menor rentabilidad y menos exportaciones. Según el funcionario, el uso de caños más caros impacta negativamente en el empleo y la inversión para proyectos estratégicos como los del consorcio Southern Energy (SESA) —integrado por PAE, Pampa, YPF, la noruega Golar y la británica Harbour Energy—, cuyo objetivo central es potenciar la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) hacia el mundo. Sturzenegger remarcó que asegurar derechos exclusivos a determinados proveedores desalienta la competencia y, a largo plazo, genera costos más elevados en perjuicio de las empresas y los consumidores.

Por su parte, Paolo Rocca advirtió que esta apertura, impulsada por insumos chinos a precios de subsidio incorporados por la firma india, amenaza seriamente la viabilidad de la industria argentina y el empleo formal. Para Techint, la carga fiscal local y la falta de competitividad sistémica impiden competir en igualdad de condiciones frente a la presión internacional, especialmente ante la influencia de países exportadores como China, cuyas políticas de precios bajos impactan directamente sobre el sector manufacturero argentino. El empresario sostuvo que el ingreso extensivo de insumos importados arriesga inversiones genuinas en el sector.

El debate ahora se focaliza en la política industrial, los impuestos y la competitividad de la industria local en un escenario de apertura comercial donde el costo de los tubos para los 480 kilómetros de ductos se ha convertido en el principal campo de batalla.